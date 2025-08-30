يورتشيتش يغير طريقة لعب بيراميدز أمام الأهلي بسبب الغيابات

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب فريق بيراميدز، تعديل طريقة لعب الفريق في مباراته ضد الأهلي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويغيب عن صفوف بيراميدز عدد من اللاعبين البارزين، أبرزهم محمد الشيبي بسبب الإيقاف، إضافة إلى رمضان صبحي، مصطفى فتحي، ومحمود مرعي الذين يعانون من الإصابات.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته الجماعية أمس الجمعة استعدادًا للمباراة.

واستقر يورتشيتش على اعتماد طريقة لعب 4-4-2، حيث سيشرك الثنائي إيفرتون دا سيلفا وفيستون ماييلي في خط الهجوم.

وسيعتمد المدرب الكرواتي على الثنائي أحمد سامي مع محمد حمدي أو علي جبر في قلب الدفاع، في حين سيشغل أحمد توفيق مركز الظهير الأيمن.

و يفكر يورتشيتش في الدفع بالثلاثي بلاتي توريه ووليد الكرتي ومهند لاشين لتشكيل خط الوسط.