الغيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية اليوم الي استاد السلام لمتابعة قمة الأهلى وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وقرر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي استبعاد عدد من اللاعبين عن المباراة وهم محمد سيحا، وأحمد عبد القادر لأسباب فنية، عمر كمال، محمد عبد الله، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، ياسين مرعي، محمد شكري، وكاظم إبراهيما للإصابة.

ويستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسري

ويغيب كل من ياسين مرعي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمد شكري للإصابة بشد في العضلة الأمامية وإمام عاشور لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة.