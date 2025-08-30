9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة بيراميدز، حيث يستمر غياب مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإصابة، حيث أجرى الأول جراحة الفتق، فيما يعانى الثانى من تمزق فى عضلة الفخذ اليسرى.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز اليوم

محمد سيحا لأسباب فنية.

ياسين مرعي للإصابة.

ياسر إبراهيم للإصابة.

محمد شكري للإصابة.

مروان عطية لعدم الجاهزية.

إمام عاشور لعدم الجاهزية.

عمر كمال عبد الواحد لأسباب فنية.

محمد عبد الله لأسباب فنية.

أحمد عبد القادر لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد السلام فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قناو “أون تايم سبورت”.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو 4-1.