إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة الجزيري في الزمالك

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، تطورات جديدة داخل نادي الزمالك بشأن أزمة اللاعب سيف الدين الجزيري مع المدير الفني  يانيك فيريرا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “جلسة بين إدارة الزمالك وفيريرا بعد مباراة وادي دجلة لحل أزمة الجزيري”.

وكشف جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لمقربين منه، أنه أبلغ اللاعب رسميا بخروجه من حسابات المدير الفني، وأنه سيكون متاحا للرحيل في يناير.

وتعود جذور الخلاف إلى رفض الجزيري تغيير مركزه خلال إحدى الحصص التدريبية، حيث طلب منه فيريرا اللعب كجناح أيمن بدلا من مركزه المعتاد كمهاجم صريح، ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين. 

وتفاقم الموقف بعدما أعلن فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، أن الجزيري خارج خططه الفنية تماما، مؤكدا أنه لن يعتمد عليه مستقبلا.

وفي ظل الأزمة، اكتفى الجزيري بتدريبات فردية تحت إشراف الجهاز المعاون، بعيدا عن المجموعة الأساسية، ما يعكس استمرار التوتر بينه وبين الجهاز الفني.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني، اللاعبين، راحة بالأمس بعد الفوز على فاركو بهدف دون رد في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق السبت، في أحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا للمباراة المقبلة.

