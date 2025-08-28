الزمالك يتحرك لحل أزمة الجزيري.. وقرار مرتقب بعد مباراة دجلة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، والذي خضع مؤخرًا لتدريبات فردية بناءً على قرار من المدير الفني يانيك فيريرا، الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يعتمد على اللاعب خلال فترة قيادته للفريق.

وأكد المصدر أن تدريب الجزيري بشكل منفرد لن يستمر طويلاً، مشيرًا إلى أن لوائح الاتحاد لا تسمح باستمرار تدريب اللاعب المحترف بشكل منفرد لفترة طويلة، كما تتيح فرض عقوبات بدلاً من استبعاده المستمر من المران الجماعي.

وأضاف: من المنتظر أن يعود الجزيري إلى التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة أو بعد مباراة وادي دجلة مباشر.

وأوضح أن استبعاد اللاعب جاء كعقوبة لما بدر منه مؤخراً، إلا أن هناك اتجاهًا واضحًا داخل النادي لحل الأزمة واحتوائها، تفاديًا لأي تصعيد قد يؤثر على استقرار الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتابع المصدر أن نادي الزمالك لا يرغب في الدخول في صدام مع الجزيري، خاصة وأنه تمسك ببقائه مطلع الموسم الجاري، رغم تلقي اللاعب عدة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء.

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري، والجهاز الفني والإدارة يسعون لفرض حالة من الهدوء والاستقرار داخل الفريق، وهو ما يتطلب غلق ملف الجزيري سريعًا.