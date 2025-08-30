أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

أصدر الدكتور محمد البلاصي، الطبيب الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص حاملا طفلا عقب إجرائه عملية قيصرية بيانا قدم خلاله اعتذاره للشعب المصري وزملائه الأطباء

وقال محمد البلاصي في بيانه: "إيمانا مني بمسؤوليتي المهنية والإنسانية، وحرصي على أن تظل العلاقة بين الطبيب ومرضاه قائمة على الثقة والاحترام، أتوجه اليوم إلى أساتذتي وزملائي وأصدقائي وجموع الشعب المصري العظيم بهذا البيان"

وأضاف:"أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عما بدر مني عقب إجرائي عملية قيصرية لأحد المرضى، وأؤكد أن ما حدث لم يكن متعمدا، وإنما كان تصرفا غير مقصود نتج عنه سوء فهم ترتب عليه آثار سلبية أدبية ومعنوية لي ولكم".

وأوضح الطبيب أن هدفه – وإن أخطأ في التقدير – كان مشاركة المريضة شعوريا ومحاولة التخفيف عنها بعد التدخل الجراحي، مشددا على أنه أدرك لاحقا أن هذا الفعل لم يكن في موضعه الصحيح، وأنه يعتذر بصدق عن أي إزعاج أو ضيق تسبب فيه.

وتابع البلاصي في بيانه: "ألتمس منكم أن تقبلوا اعتذاري، وأؤكد أن جميع العاملين بالقطاع الطبي يحملون في قلوبهم أسمى آيات الاحترام والتقدير لمرضاهم ولوطنهم العظيم. وسأعمل جاهدا على استعادة ثقتكم الغالية، والالتزام بأعلى معايير السلوك المهني، بما يليق بقدسية المهنة ورسالتها".

وأكد على أن "الاعتذار خلق الرجال"، مجددا احترامه وتقديره لكل أفراد الشعب المصري، صغيرا وكبيرا، داعيا الله أن يهدي الجميع إلى أحسن الأخلاق والأعمال.

وكانت قد أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للمهنة.