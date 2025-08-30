قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 5.2 ريختر ..زلزال عنيف يضرب جزر الكوريل الروسية
أخبار جنوب سيناء| ضبط 1.7 طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر.. والجبهة الوطنية تطلق برنامجا تدريبيا عن الانتخابات
أول ظهور لـ حسن شحاتة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة
مضغوط نفسيًا.. أحمد ياسر يعلق على مستوى زيزو في مباراة المحلة
أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
كنز إسكوبار المفقود | حكاية 600 مليون دولار أحيت أسطورة بارون المخدرات.. تفاصيل مثيرة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. فعله عامة المسلمين عبر القرون
محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي خسر الدوري
أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية
السيطرة على حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بالجمالية
إنت فين يا عمر؟.. محمد عمارة يفتح النار على نجم الأهلي
رياضة

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

الدكتور محمد البلاصي
الدكتور محمد البلاصي
يمنى عبد الظاهر

أصدر الدكتور محمد البلاصي، الطبيب الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص حاملا طفلا عقب إجرائه عملية قيصرية بيانا قدم خلاله اعتذاره للشعب المصري وزملائه الأطباء

وقال محمد البلاصي في بيانه: "إيمانا مني بمسؤوليتي المهنية والإنسانية، وحرصي على أن تظل العلاقة بين الطبيب ومرضاه قائمة على الثقة والاحترام، أتوجه اليوم إلى أساتذتي وزملائي وأصدقائي وجموع الشعب المصري العظيم بهذا البيان"

وأضاف:"أتقدم إليكم بخالص الاعتذار عما بدر مني عقب إجرائي عملية قيصرية لأحد المرضى، وأؤكد أن ما حدث لم يكن متعمدا، وإنما كان تصرفا غير مقصود نتج عنه سوء فهم ترتب عليه آثار سلبية أدبية ومعنوية لي ولكم".

وأوضح الطبيب أن هدفه – وإن أخطأ في التقدير – كان مشاركة المريضة شعوريا ومحاولة التخفيف عنها بعد التدخل الجراحي، مشددا على أنه أدرك لاحقا أن هذا الفعل لم يكن في موضعه الصحيح، وأنه يعتذر بصدق عن أي إزعاج أو ضيق تسبب فيه.

وتابع البلاصي في بيانه: "ألتمس منكم أن تقبلوا اعتذاري، وأؤكد أن جميع العاملين بالقطاع الطبي يحملون في قلوبهم أسمى آيات الاحترام والتقدير لمرضاهم ولوطنهم العظيم. وسأعمل جاهدا على استعادة ثقتكم الغالية، والالتزام بأعلى معايير السلوك المهني، بما يليق بقدسية المهنة ورسالتها".

وأكد على أن "الاعتذار خلق الرجال"، مجددا احترامه وتقديره لكل أفراد الشعب المصري، صغيرا وكبيرا، داعيا الله أن يهدي الجميع إلى أحسن الأخلاق والأعمال.

وكانت قد أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء للمهنة.

الطبيب إجرائه عملية قيصرية اعتذاره للشعب المصري محمد البلاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

