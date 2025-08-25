رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشهد افتتاح ميدان الدكتور باسم فاضل بعد تطويره

شهد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، افتتاح ميدان الراحل الدكتور باسم فاضل، بعد تطويره بأحد أهم المحاور الرئيسية بالمدينة تقاطع طريق أ١ مع طريق البحر، وذلك بحضور المهندسة إلهام عبد الفتاح، حرم الدكتور باسم فاضل رحمه الله، ومسئولى جهاز المدينة ولفيف من السكان .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة ودعم المستثمرين شركاء النجاح بالمدن الجديدة، وكذا فى إطار أعمال التطوير التى تتم بمدينة دمياط الجديدة وتشمل أعمال الطرق والزراعة والإنارة بالمحاور والطرق والميادين الرئيسية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط، أنه تم تطوير المحاور المرورية بالميدان وتطوير أعمال الإضاءة إلى إضاءة تعمل بالليد ضمن خطة التطوير الشاملة بكافة محاور التنمية بالمدينة، وقد تم إطلاق اسم الدكتور باسم فاضل، على الميدان نظراً إلى العديد من الإسهامات التي قام بها في مجال التجميل بالمدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن هناك خطة لأعمال التطوير في كافة الأحياء بالمدينة، لزيادة عوامل الجذب بها، وأن مدينة دمياط الجديدة شهدت تغييراً كبيراً على مستوى الإنشاءات والنظافة والتجميل وإنشاء محاور جديدة.

