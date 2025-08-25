قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: إغلاق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي
بقائي: إيران لن تتراجع عن حقوقها النووية.. وأي رهان على إضعافها خاسر
لماذا شرعت الصلاة؟.. الأزهر للفتوى: فرضها الله ليكون عباده في صلة دائمة به
مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟
محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة
خبطتين في الراس.. بيراميدز يتلقي أول هزيمة بالدوري ويفقد الشيبي بمواجهة الأهلي
وزير الإسكان يوجه بإنهاء أعمال تطوير محور التسعين الشمالي بأفضل جَودة
أنغام تشارك صورا مع أبنائها بعد عودتها لمصر.. شاهد
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشهد افتتاح ميدان الدكتور باسم فاضل بعد تطويره

مدينة دمياط الجديدة
مدينة دمياط الجديدة

شهد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، افتتاح ميدان الراحل الدكتور باسم فاضل، بعد تطويره بأحد أهم المحاور الرئيسية بالمدينة تقاطع طريق أ١ مع طريق البحر، وذلك بحضور المهندسة إلهام عبد الفتاح، حرم الدكتور باسم فاضل رحمه الله، ومسئولى جهاز المدينة ولفيف من السكان .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة ودعم المستثمرين شركاء النجاح بالمدن الجديدة، وكذا فى إطار أعمال التطوير التى تتم بمدينة دمياط الجديدة وتشمل أعمال الطرق والزراعة والإنارة بالمحاور والطرق والميادين الرئيسية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط، أنه تم تطوير المحاور المرورية بالميدان وتطوير أعمال الإضاءة إلى إضاءة تعمل بالليد ضمن خطة التطوير الشاملة بكافة محاور التنمية بالمدينة، وقد تم إطلاق اسم الدكتور باسم فاضل، على الميدان نظراً إلى العديد من الإسهامات التي قام بها في مجال التجميل بالمدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز أن هناك خطة لأعمال التطوير في كافة الأحياء بالمدينة، لزيادة عوامل الجذب بها، وأن مدينة دمياط الجديدة شهدت تغييراً كبيراً على مستوى الإنشاءات والنظافة والتجميل وإنشاء محاور جديدة.
 

المهندس أشرف فتحى محمود جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ميدان الراحل الدكتور باسم فاضل

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

أنغام

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

بتروجيت والمقاولون

خالد الغندور

وزير الرياضة مع رئيس اتحاد السباحة

بالصور

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

الدهون الحشوية تسرع شيخوخة القلب: دراسة تكشف علاقة خفية تهدد الصحة

مدينة تغرم السائقين 100 دولار عند تفويل السيارات بالبنزين .. تعرف عليها

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

أحمد عبدالقادر

المتهمين

المتهم

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

