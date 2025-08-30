قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
قرار عاجل .. منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد
المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1لـ 2 مليار دولار سنويًا
وزير المالية: تحقيق فائض أولي 3.6% في الموازنة يعزز الاستقرار المالي
أصغر إمام جامع.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار

إسراء صبري

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمكنت خلال العامين الماضيين من خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار، موضحًا أن الدولة سددت التزاماتها الخارجية بأكثر مما اقترضت في الفترة ذاتها.

وأضاف كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، أن التغطية الإعلامية عادة ما تركز على أخبار القروض الجديدة، بينما لا يتم تسليط الضوء على حجم السداد المنتظم الذي تنفذه الدولة بشكل دوري.

وأشار إلى أن إدارة ملف الدين الخارجي تتم وفق سياسات دقيقة ورشيدة، تضمن الحفاظ على التزامات الدولة الأساسية دون تأثر، مع الاستمرار في خفض حجم الدين تدريجيًا.

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

