المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تمكنت خلال العامين الماضيين من خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار، موضحًا أن الدولة سددت التزاماتها الخارجية بأكثر مما اقترضت في الفترة ذاتها.

وأضاف كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض نتائج الأداء المالي للعام 2024-2025، أن التغطية الإعلامية عادة ما تركز على أخبار القروض الجديدة، بينما لا يتم تسليط الضوء على حجم السداد المنتظم الذي تنفذه الدولة بشكل دوري.

وأشار إلى أن إدارة ملف الدين الخارجي تتم وفق سياسات دقيقة ورشيدة، تضمن الحفاظ على التزامات الدولة الأساسية دون تأثر، مع الاستمرار في خفض حجم الدين تدريجيًا.