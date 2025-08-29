بعد وفاة مايان.. 5 طرق لحماية طفلك من الشرقة آثناء الرضاعة

آثار وفاة الطفلة مايان، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي .

صرح بعض الأقارب والأصدقاء من عائلة الطفلة مايان، أن سبب الوفاة هو الشرقة أثناء الرضاعة، وأن الطفلة كانت بحالة جيدة.

كما تعاطف العديد من رواد السوشيال ميديا، مع أم الطفلة مايان التي كانت تحمل ملامح جميلة وجذابة .

الشرقة آثناء الرضاعة من الحالات الشائعة عن الرضع، ويجب التعامل معها بحذر شديد لتجنب مخاطرها.

وإليكم بعض الطرق التي يجب اتباعها في حالة شرقة الطفل آثناء الرضاعة الطبيعية أو الصناعية .

قومي برفع رأس الطفل في مستوى أعلى من البطن خلال الرضاعة حتى يتحرك اللبن بسهولة خلال البلع، ولا يدخل مجرى التنفس

إذا كانت رضاعة الطفل صناعية قومي بأستخدام حلمة بفتحات صغيرة لتجنب شرقة الطفل .

إذا كانت مدة الرضاعة طويلة قومي بتكريع الطفل كل فترة وأخرى للتخلص من الهواء الذي يدخل إلى المعدة وتجنب الشرقة آثناء الرضاعة.

ضعي الطفل على كتفك بعد الرضاعة لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى لا يشرق الطفل خلال النوم، وتجنب إصابته بأي أذى.