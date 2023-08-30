عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش خطة برامج ومبادرات الأنشطة الثقافية

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش خطة برامج ومبادرات الأنشطة الثقافية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي  لمناقشة خطة برامج ومبادرات اقليم وسط الصعيد الثقافي خلال الأشهر القادمة وتفعيل الأنشطة الثقافية بقصور الثقافة والمكاتبات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين كيلاني وزير الثقافة ومحافظ أسيوط وإشراف عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء - على دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بقصور الثقافة والمكتبات المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وبمختلف مؤسسات الدولة لافتًا إلى أهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم في بناء مصر والتصدي للأفكار المغلوطة ورفع الوعي بجانب تحسين الذوق العام والارتقاء بالمواطن ورفع مستوى المجتمع وتطوره في شتى المجالات لافتًا إلى أهمية المعارض الثقافية والفنية التي تقيمها قصور الثقافة بالمحافظة والتي تضم كتبًا وأعمالاً فنية في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع بإعتبارها تعد أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع مشيدًا بالعروض الفنية والمسرحية التي ينظمها اقليم وسط الصعيد الثقافي بمختلف مؤسساته الثقافية المنتشرة بالقرى والنجوع.

محافظ أسيوط يواصل اجتماعته لمناقشة دفع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة

تمهيداً لتشغيلها.. محافظ أسيوط يناقش أعمال تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى "حياة كريمة"


كما طالب المحافظ رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي بالمشاركة في المبادرات والفعاليات التي تنظمها المحافظة وبخاصة إشراك الشباب والطلاب والأطفال في زيارة المشروعات القومية والتنموية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تم ويجري تنفيذها والمدن الجديدة بالمحافظة للوقوف على أعمال التطوير والبناء وتعميقًا لقيم الولاء والانتماء والتعريف بالنهضة التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جانبه استعرض الكاتب الصحفي محمد نبيل خطة الاقليم الثقافية والفنية وبخاصة مبادرة 1000 مبدع والتي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الاقليم لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب المبدع بقرى ومراكز المحافظة فضلًا عن تنظيم فعاليات معرض دور الكتب والنشر والتي ستضم أحدث الاصدارات للهيئة العامة لقصور الثقافة والنشر الاقليمي ومختلف دور النشر من كتب ومجلات علمية وثقافية في مختلف المجالات وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن تنظيم حفلات شهرية بالمسارح والحدائق والأماكن المكشوفة في إطار تحقيق العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجًا ثقافيًا وتعزيز قيم المواطنة. 
 

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى إقليم وسط الصعيد الثقافي قصر ثقافة اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة وبلدورات الأرصفة بحي شرق

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ترشيحاتنا

الوزراء يعتمد دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع لأرض في سيناء

الحبس والغرامة .. عقوبات رادعة تنتظر تالي القرآن على العود

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

انشاء جامعة اكتوبر للعلوم .. وبني سويف الاهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ