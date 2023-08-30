انفجار في مصنع للبتروكيماويات جنوب إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، في خبر عاجل تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، بوقوع انفجار في مصنع غدير للبتروكيماويات جنوب إيران، اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأبعاء، في بيان لها، تفكيك شبكة إرهابية صهيونية.

وأفادت وكالة تسينم الدولية للأنباء بأن وزارة الأمن قالت اليوم الأربعاء في بيان لها، إنه "عقب بيانات الوزارة بشأن تحديد شبكة إرهابية صهيونية واسعة في عدة محافظات والقبض على 14 إرهابياً وضبط 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار، وبعد مواصلة عمليات البحث الاستخباراتي والأمني بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري وقيادة الأمن الداخلي، تم تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد.

