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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

النزول بالحد الأدنى لـ تنسيق القبول بالثانوية الفنية للناجحين في الإعدادية بالشرقية

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 م للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) والتعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

 

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

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أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بلغ (136838) طالب وطالبة حضر منهم (135706) طالب وطالبة ونجح منهم (116583) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91٪.

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