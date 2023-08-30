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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستجابة لمطالب مواطنين بالقطاعات الخدمية في المنيا

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال لقائه مع مجلس الشيوخ

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ قضايا وطلبات المواطنين الحياتية بمختلف القطاعات الخدمية، في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور هاني عبدالشهيد، والنائبة الدكتورة رشا المهدي، والنائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من طلبات الأهالي، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطنين تعظيم الاستفادة مختلف القطاعات

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