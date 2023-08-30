تنسيق الجامعات 2023 .. إزاى تدخل هندسة بـ 65%

تنسيق الجامعات 2023 .. يبحث الطلاب عن تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الأهلية لتحقيق أحلامهم ، كما يبحث طلاب الثانوية العامة عن طرق مختلفة للالتحاق بكليات القمة.

وأعلنت الجامعات عن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية، حيث تستعد الجامعات في الوقت الحالي لاستقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بالجامعات الأهلية بعدما تم إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام 2023.

فرصة لدخول كلية الهندسة بـ 65%

وجاء تنسيق كليات الهندسة 2023 لطلاب علمى رياضة بالجامعات الأهلية منخفض بشكل يسمح للكثير من الطلاب الإلتحاق بها حيث وصلت تنسيق كلية الهندسة إلي 65% بإحدى الجامعات الأهلية.

مفأجاة بـ 65% التحق بكلية الهندسة بالجامعات الحكومية

وقد جاءت نتيجة تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الإسماعيلية الأهلية على النحو التالي :

كلية الهندسة : 266.5 درجة بنسبة %65.

تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية

بينما وصل تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة الزقازيق الأهلية على النحو التالي :

كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك) : 308 درجة بنسبة %75.12.

كلية الهندسة (برنامج هندسة الانشاءات والتشييد) : 281 درجة بنسبة %68.53.

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 2024

وجاءت تنسيق كلية الهندسة بـ جامعة المنصورة الأهلية 2024 على النحو التالي :

تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية 68%.

تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية 2024

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :



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