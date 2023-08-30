تحالف المستقلين يؤيد ترشح الرئيس السيسي لانتخابات 2024

اجتمعت الهيئة العليا لتحالف المستقلين برئاسة هشام عناني بشأن موقف التحالف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.



واستعرضت الهيئة العليا للتحالف تقريرا مفصلا عن آراء أعضاء التحالف في المحافظات المختلفة وكذا تقرير مفصل عن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ودراسة تقرير توضيحي لما تم في مصر في كافة المجالات في السنوات الماضية.

الهيئة العليا لتحالف المستقلين



واستقر رأي الهيئة العليا لتحالف المستقلين وبإجماع الآراء علي وجوب دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة.



واجمع الحاضرون علي ضرورة التكاتف من أجل دعم الرئيس في كافه المحافظات من اجل استمرار ما بدأه الرئيس من إنجازات غير مسبوقه في ظل ظروف هي الاقسي في آخر خمسين عاما سواء عالميا او اقليميا.



ويؤكد التحالف علي انه في حاله اجتماع دائم في الايام القادمه لبحث السبل المثلي لدعم الرئيس في الانتخابات القادمه واتخاذ كل أوجه الاستعداد للمشاركه في حملات دعم ترشيح الرئيس في الانتخابات القادمة.



وناشد المجتمعون كل التحالفات الحزبية وغير الحزبية الداعمة لترشح الرئيس السيسي أن تعمل تحت راية وعنوان واحد هو من أجل مصر.



التحالف خاض الانتخابات البرلمانية السابقة في 2020 في قطاع القاهرة ووسط الدلتا وكان قد تقدم بأربع قوائم انتخابية.