مصر تحقق ذهبية التتابع المختلط في بطولة إفريقيا للخماسي الحديث والمؤهلة لأولمبياد باريس

حقق الثنائي المصري المكون من مهند شعبان وجنا عطية الميدالية الذهبية في مسابقة التتابع المختلط في البطولة الافريقية للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر حتى الأول من سبتمبر القادم.

وتقام منافسات البطولة الافريقية وبطولة أوقيانوس القارية والمؤهلتين لأولمبياد باريس 2024 على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، فى اطار الاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية رقم 33 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى صيف 2024.

وتمكن الثنائي المصري من تحقيق المركز الأول برصيد 1049 نقطة متفوقًا على الزوجي الجنوب إفريقي "جورج هاروب ونيكوليتا بالجي" صاحب الميدالية الفضية برصيد 798 نقطة وزوجي جامبيا "إبرايما جاتا وكايليخ بيرش" صاحب الميدالية البرونزية برصيد 662 نقطة.

وبدأت منافسات التتابع المختلط بمسابقة السلاح في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، ثم السباحة فى الساعة الثالثة والربع عصراً، ثم النقاط الإضافية للسلاح والليزر-رن.

وتنطلق صباح الغد منافسات فردي الرجال والسيدات بمسابقة السلاح، على أن تستكمل باقي منافسات النهائي صباح الجمعة، ويتأهل الفائز بالمركز الأول مباشرة لأولمبياد باريس.

ويشارك المنتخب القومي في منافسات الفردي للرجال بالرباعي "أحمد الجندي، محمد الجندي، إسلام حامد وأحمد أشرف" فيما يمثل فريق السيدات كلا من "هايدي عادل، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل وملك اسماعيل".

ويشارك فى البطولة الافريقية كل من مصر وجنوب افريقيا واوغندا وجامبيا ومالى وبوركينا فاسو، اما فى بطولة اوقيانوس القارية يشارك فيها ثلاث دول هي "استراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة الأمريكية "، وتعد البطولتين مؤهلتان لاولمبياد باريس بشكل مباشر.

ويبحث الخماسي الحديث المصري عن حجز بطاقات لأولمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال، بعد حصول "مهند" على التذكرة الأولى بفوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم التي أقيمت في تركيا يونيو الماضي وأيضًا بطاقة للسيدات.

