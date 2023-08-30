M squared تنتهي من�40%�من المرحلة الأولى لمشروع Masyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي

أعلنت شركة M squared الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، عن انتهاء 40% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمشروع Masyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي على مساحة 103 فدان، بواجهة شاطئية مذهلة تبلغ عرضها 730 مترا، ويضم المشروع منازل شاطئية ذات تصميم فريد يجمع بين العصرية ونمط حياة البحر الأبيض المتوسط بمكونات صديقة للبيئة ومستوحاة من الطبيعة، مع توافر المساحات الخضراء والتقنيات المستدامة.

ويوفر مشروع Masyaf Ras AlHekma 20 نوعًا من الوحدات المتنوعة بمساحات مختلفة تلبي جميع احتياجات العملاء، ما بين فيلات منفصلة ومتصلة وتاون وشاليه مصممين بشكل فريد، ويأتي تصميم الوحدات بشكل عبقري يسمح لجميع العملاء الاستمتاع بمنظر البحر الخلاب واللاجون وطبيعة الأجواء الساحرة بمنطقة الساحل الشمالي، مع منحهم مزيد من الخصوصية لتوفير أكبر قدر من الراحة والأمان.

وتتميز مشاريع M squared بالاستدامة والعصرية والجودة المتفردة، حيث يستخدم Masyaf Ras AlHekm حائط مزدوج للجدار الخارجي للوحدات، وذلك لعدم انتقال الحرارة إلى الداخل مما يمكن العملاء من استخدام التهوية الطبيعية و يلغي الحاجة إلى استخدام التهوية الميكانيكية لتقليل التكلفة التشغيلية والبصمة الكربونية، وهو أمر نادر الاستخدام نظرًا لتأثيره على تكلفة البناء والمعالجات المعمارية الداخلية، وتحظى مشاريع الشركة بثقة عملائها النابعة من مصداقيتها والإنجازات الفائقة في معدلات الإنشاءات، وقدرتها على الوفاء بمواعيد التسليم رغم تحديات وتقلبات سوق العقار.

وطبقا لمادة دعائية حققت شركة M squared تقدما كبيرا في أعمال الإنشاءات بمشروع Masyaf Ras AlHekma خلال عام 2023، حيث تم الانتهاء من المباني والحوائط الساندة لــ 4 "مصاطب" من المشروع من أصل 6، بالإضافة إلى الكبائن الشاطئية الخاصة بالمرحلة الأولى، وتمثل المنطقة التي تم إنشاؤها فعليا نسبة 40% من إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع، كما تم الانتهاء من بناء وتشطيب وحدتين نموذجيتين -Standard finishing / Premium finishing - بمستوى تشطيب عالمي وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.

وتحرص M squared على التعاون مع مقاولين عالميين يتمتعون بخبرة متميزة لتنفيذ مشروعاتها، ومن المقرر الانتهاء قبل نهاية عام 2023 من أعمال الردم والحوائط الساندة الخاصة بالمصطبة 5

و6، إلى جانب أعمال الردم لمنطقة الـ Crystal lagoon.

نبذة عن M squared

تأسست شركة M squared للتطوير والاستثمار العقاري في عام 2012، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ترتكز رؤيتها حول تأسيس مجتمعات معيشية متكاملة تمتاز بالجودة من أجل ازدهار المجتمعات.

قامت الشركة بإنشاء مشروع Masyaf

Ras AlHekma من خلال خلق حالة من التوازن المثالي بين الاستمتاع بالأجواء الصيفية ووسائل الرفاهية الحديثة الراقية.

M squared تنتهي من�40%�من المرحلة الأولى لمشروع Masyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي

M squared تنتهي من�40%�من المرحلة الأولى لمشروع Masyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي

M squared تنتهي من�40%�من المرحلة الأولى لمشروع Masyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي