حاكم فلوريدا يحذر من أعمال نهب في أعقاب إعصار إداليا

كشف حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، عن أن هناك تقارير عن قيام أشخاص بالنهب في أعقاب إعصار إداليا في بلدة ستينهاتشي في مقاطعة تايلور المتضررة بشدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ديسانتيس في مؤتمر صحفي: "لن نتسامح مع أي أعمال نهب في أعقاب كارثة طبيعية"، مشيراً إلى أنه طلب من جميع موظفي الدولة حماية الممتلكات الشخصية للناس.

وأضاف “أود أيضًا أن أذكّر اللصوص المحتملين بأن الناس لا يعرفون أبدًا ما الذي يتجهون إليه"، مستطردًا "للناس الحق في الدفاع عن ممتلكاتهم”.

وتابع قوله إن “العديد من الأشخاص المدافعين والمؤيدين للتعديل الثاني يعيشون في المنطقة التي تشمل مقاطعة تايلور. وبعد كوارث سابقة في أجزاء أخرى من الولاية، رأى لافتات تقول: (أنتم تنهبون، ونحن نطلق النار)”.

وأضاف "أنتم لا تعرفون أبدًا ما خلف هذا الباب.. إذا اقتحمتم منزل شخص ما وحاولتم النهب، فهؤلاء هم الأشخاص الذين سيكونون قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم".