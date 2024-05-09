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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتفائل بيها.. أول تعليق من الأب صاحب لقطة مباراة الإسماعيلي والداخلية

الأب وطفلته
الأب وطفلته

أعرب تامر عرفة الأب ومشجع النادي الإسماعيلي صاحب لقطة مباراة الإسماعيلي والداخلية عن سعادته لفوز فريقه بهدف مقابل لا شيء، مؤكدا أنه حرص علي اصطحاب طفلته مايا ذات العشرة أعوام معه في مشاهدة مباراة اليوم الخميس، قائلا : « بتفائل بيها».

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أضاف تامر أنه يعمل موظفا إداريا في المدن الجامعية بجامعة قناة السويس، وطفلته مايا طالبة في الصف الأول الابتدائي بمدرسة الفاروق عمر، لافتا إلي أنها تحرص علي مشاهدة المباريات معه ومشاركته هواياته، وتتصل به لابلاغه نتائج مباريات الإسماعيلي في حالة تعذر مشاهدة المباريات لظروف عمله.

 
أضاف إنه من الجيل القديم لمشجعي الإسماعيلي وأنه كان يحرص علي السفر وراء فريقه المفضل.


وانتهت مباراة الإسماعيلي والداخلية بفوز الأول بهدف مقابل لا شيء أحرزه اللاعب عبد الرحمن مجدي.

وكانت المباراة، انطلقت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، على ملعب ستاد الإسماعيلية، بدلًا من انطلاقها في الساعة الرابعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.


وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى، معاذ الحناوي، عبدالرحمن سيد صميدة، إيهاب سمير

الوسط: محمود حسونة، كليتشي شيمزي، فانوم ألفريد، إبراهيم أيولا، إسلام عبد النعيم

الهجوم: تونجي أوموتوشو

فيما ضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، محمد دسوقي، حمدي النقاز

الوسط: عمر الساعي، عماد حمدي، محمد مخلوف، عبدالرحمن مجدي

الهجوم: نادر فرج، باسم مرسي

 

أدار اللقاء تحكيميا، أحمد جمال حكما للساحة، ويعاونه كل من عمر فتحي، طارق مصطفى مساعدين، محمد العتباني حكما رابعا، محمود بسيوني حكما للفيديو، ويعاونه هشام القاضي.

الاسماعيلي الإسماعيلية ارتفاع درجة الحرارة اللاعب عبد الرحمن مجدي

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