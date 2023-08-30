يعقوب : انتقال القضاة لسيناء بانتخابات البرلمان 2015 تأكيد على سيادة الدولة

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن دافع القضاة للانتقال إلى سيناء أثناء الانتخابات البرلمانية في عام 2015 كان تأكيدًا على سيادة الدولة.



وأضاف أمير يعقوب، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لم أخبر أحدًا من أفراد عائلتي إنني ذاهب إلى سيناء، كنت لا أريد أن أسبب لهم قلق".



وتابع يعقوب : "ذهبنا إلى الإسماعيلية والقوات المسلحة وفرت لنا وسيلة تنقل والتأمين حتى مقر الإقامة في سيناء، أنا كنت لجنة عامة وبدأنا نلف على اللجان الفرعية".



واستكمل: "نسبة التصويت في هذه الانتخابات في شمال سيناء كانت مرتفعة وتدل على وعي الشعب وكنا فرحانين جدًا بذلك" مؤكدًا أن القوات المسلحة كانت تحمي القضاة بشكل كامل وسط تعليمات بعدم التنقل إلا في وجود حراسة.



وأردف: "صحينا بعدها على صوت انفجار سيارة مفخخة دخلت على الفندق واخترقت الكمين، رائحة البارود كانت شديدة جدًا، وفي زملاء أصيبوا جراء الانفجار".



وواصل: "ذهبت للاطمئنان على أحد القضاة فوجدت الشهيد عمر حماد مصابًا وينزف من قدميه، فجريت عليه علشان أسنده سمعت صوت طلقات والرصاص خرج من جسد الشهيد عمر حماد".



ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.