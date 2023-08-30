أمين الحرية المصري: ندعم الرئيس في الانتخابات المقبلة

أكد محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري، وعضو المكتب السياسي، أن الفترة الحالية التى تمر بها البلاد، يتطلب الوقوف بقوة خلف القيادة السياسية، ومنها دعم الرئيس السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن الفترة التى شهدتها مصر منذ تولى الرئيس لحكم البلاد، تقدما فى العديد من القضايا والملفات بمصر، ومنها على مستوى الدولى والإقليمي والداخلي.

وأوضح محمد مهني فى بيان صحفى له، أن الرئيس السيسي، يعد زعيما تاريخا استطاع العبور بمصر فى وقت عصيب وانقذ مصر من مخططات السقوط فى الهاوية، عقب فترة شهدتها البلاد أبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولتها لاستقطاب مصر للدخول فى مستنقع الظلام، مشيرا إلى أن الفترة الحالية وفى ظل تحديات خارجية تتمثل فى العديد من الملفات وأزمات عالمية لها تداعيات على مصر يتطلب من وجود قيادة حكيمة تستكمل مسيرة الامن والاستقرار فى البلاد.

وأشار مهني، إلى أنه على مستوى البنية التحتية التى شهدتها مصر فشهدت طوال السنوات السابقة عددا من المشروعات القومية لشبكة الطرق والمواصلات والمجمعات الصناعية والمدن الجديدة ومشروع توشكى والدلتا الجديدة، والتى تقودنا نحو الجمهورية الجديدة وتقديم نموذج الدولة التنموية التي تمت في كافة القطاعات والمجالات منذ 2014 حتى الآن.

واستطرد، :" إنه الرئيس أعطي أهمية كبري للشباب، وعدد من الملفات الأخر منها تمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، فتحقق للشباب إنجازات ومكاسب عدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يسبق أن تحققت في فترة رئاسة أخرى إيمانا بدور الشباب نحو بناء مستقبل بلدهم، فتم دعمهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، فالرئيس السيسي أول رئيس مصري دشن جسرا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب، من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تعد منصة حوارية بين الشباب وممثلي الحكومة ومؤسساتها المختلفة حول قضايا الشباب من كل دول العالم بشكل عام والشباب المصري بشكل خاص، وهو وما يعكس مدى اهتمام الرئيس بالشباب، وإعلان الرئيس المصري عام الشباب 2016 هو دليل على إيمانه بهذه الطاقة التي يجب استغلالها والاستفادة منها نحو الطريق للجمهورية الجديدة.

وحول اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري، أكد أمين شباب حزب الحرية المصري، أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بالمواطن المصري وكان فى أولى مصاف اهتمام الدولة وظهر ذلك جليا من خلال المبادرات الرئاسية التى أطلقها نحو توفير حياة كريمة حقيقة للمواطنين، وكذلك المبادرات الرئاسية الصحية ومنها مبادرة 100 مليون صحة، و100 يوم صحة والقضاء على فيرس سي، والكشف المبكر على سرطان الثدي، وغيرها من المبادرات التى أسهمت فى توفير بيئة صحية نقية للمواطن.

واختتم: نتطلع الفترة المقبلة لمزيد من الانجازات فى عهد الرئيس السيسي واستكمال مسيرة التنمية والإستقرار والتنمية وهو ما أكد عليه حزب الحرية المصري، والذي يأتى انطلاقا من حرص الحزب على إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامة، لذلك تم إطلاق (المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والإستقرار).