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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم نورث كارولينا يحذر السكان مع قرب اجتياح إعصار إداليا

إعصار إداليا
إعصار إداليا

حث حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر السكان على تخزين الإمدادات والابتعاد عن الطرق المغمورة بالمياه عندما يجتاح إعصار إداليا المنطقة بأمطار غزيرة وفيضانات محلية.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال كوبر خلال مؤتمر صحفي اليم الأربعاء: “نأمل في الأفضل ولكننا نستعد للأسوأ”، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ يوم الاثنين في الولاية، كما أصبح التحذير من العواصف الاستوائية ساري المفعول على ساحل الولاية بأكمله.

وأضاف المحافظ أن الحرس الوطني وفرق الإنقاذ المائي جاهزة للانتشار إذا لزم الأمر.

ويعد إداليا أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في منطقة بيج بيند في فلوريدا منذ أكثر من 125 عامًا، وتكثف لفترة وجيزة ليصبح إعصارًا من الفئة الرابعة قبل وصوله إلى اليابسة.

وانتقل الإعصار، الذي أصبح الآن عاصفة من الفئة الأولى، من شمال فلوريدا إلى جورجيا، جالبًا معه أمطارًا غزيرة ورياحًا مستمرة.

وحشدت إدارة بايدن أكثر من 1500 موظف فيدرالي وأكثر من 540 من أفراد فريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية الموجودين على الأرض، وفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.

ولاية نورث كارولينا امطار غزيرة الطوارئ إعلان حالة الطوارئ إداليا

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