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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية بالإمارات

صدى البلد

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في الإمارات  سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً.

وتوزعت السيولة بواقع 899.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و332.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 328.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.522 تريليون درهم بنهاية جلسة، اليوم، موزعة بواقع 2.836 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9431.56 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9744.22 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4067.18 نقطة.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 205.9 مليون درهم وأقفل عند 400.5 درهم، تلاه سهم "الفا ظبي" جاذباً نحو 116.5 مليون درهم ووصل إلى 19.92 درهم، ثم سهم "ملتيبلاي" بسيولة 113.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 3.81 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 110.5 مليون درهم وأغلق عند 7.05 درهم مرتفعاً بنسبة 1.58%، تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 56.6 مليون درهم ووصل إلى 16.55 درهم، ثم سهم "دبي الإسلامي" بسيولة 30.1 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.7% إلى 5.68 درهم.

المال السوقي الأسهم المحلية العالمية السيولة السوق

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