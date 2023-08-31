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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 14 عاما.. كريم عبد العزيز في عمل مشترك مع منى زكي

كريم عبد العزيز ومني
كريم عبد العزيز ومني زكي

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة أصالة نشرت صورة لها عبر موقع “إنستجرام” بالأبيض والأسود، معلقة: “الألبوم المصري قريبا”، مشيرة إلى أن ما نشرته جاء بعدما جهزت ألبومها المصري، والذى ستعلن عنه خلال الأيام القادمة.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الفنان كريم عبد العزيز أعلن عن عودته للتعاون مع الفنانة مني زكي فى فيلم جديد سيبدأ تصويره قريبا جدا، قائلا: إنه بدأ التحضير مع الفنانة  مني زكي لفيلم يحمل عنوان “لعب عيال”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “ما سيخرج الفيلم هو طارق العريان، وبكدا هيرجعوا يشتغلوا مع بعض مرة أخري لأول مرة منذ 14 عاما”.

الإعلامية نهاد سمير نهاد سمير الفنانة اصالة كريم عبد العزيز منى زكى

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