أصالة تطرح أغنية العجب في الهوى.. فيديو

طرحت المطربة أصالة كليب أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم العجب فى الهوى وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

الأغنية بعنوان العجب فى الهوى وهي من كلمات الصامل وألحان مبهم ومن توزيع سيروس، وتعتبر هذه الأغنية هي الثاني لأصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة الحب الأبدي بمشاركة ماجد المهندس.

دويتو أصالة وماجد المهندس

أطلقت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، وهو من إبداع الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العرّاب" في هذا العمل المميز، والذي تميز بلحن خاص وضعه الملحن محمود خيامي.

وأسندت مهمة التوزيع الموسيقي للمايسترو مدحت خميس، وفور إطلاق العمل بالصوت والصورة حيث اشرف على تصوير الكليب المخرج التركي نيهات اوطة باشي انهالت عبارات التهنئة وكلمات الإعجاب لنجوم العمل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد الشاعر فائق حسن، أن العمل لم يكن لينجح لولا تضافر جهود جميع من شارك به، موجهاً شكره بالدرجة الأولى لرفيقه وصديق عمره ماجد المهندس ولزوجته وحبيبته الفنانة أصالة نصري الذين أضافا للعمل إحساساهما المميز.

وفي هذا السياق كشف حسن عبر تصريحات خاصة: "بعد رحلة فنية طويلة ومميزة مع صديق عمري ماجد المهندس وبعد سنوات من الحب والزواج مع أصالة، كان لا بد لي أن أترجم محبتي وحبي لهما من خلال عمل يجمعهما، خاصة أن كلاً منهما يمتلك تاريخاً مميزاً من النجاحات، ولم يكن أمامي إلا أن يكون موضوع العمل يتمحور حول ما يجمعنا نحن الثلاثة ألا وهو الحب الذي أتمناه أن يكون أبدياً".

وأضاف فائق: "حقيقة لا يمكنني أن أقول من هو صاحب الفكرة أو المحرك الأساسي لها، فجمهور النجمين كان لهما دوراً هاماً، والنجاحات التي حققاها في حفلاتهما المشتركة ووجودي أنا معهما، كل هذه العوامل أدت ليرى هذا النور، ولا بد من توجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الفكرة وتحويلها إلى عمل مميز وخاص، بداية من ملحن العمل وموزعه والمهندسين والموسيقيين مروراً بشركة روتانا وصولاً لكل من ساهم في تصوير الفيديوكليب" وختم الشاعر فائق حسن كلامه بالقول: "الحب الأبدي هو نشيد العشاق وأغنية الأصدقاء وفرحة الزملاء، هو عمل خرج من قلوبنا ونتمنى أن يصل إلى كل القلوب الجميلة".