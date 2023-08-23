سر بكاء هيا الشعيبي لحظة إعلان حملها الخامس

نشرت الفنانة هيا الشعيبي، مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تعلن فيه عن حملها للمرة الخامسة.

وقالت هيا الشعيبي : "هذا المقطع حصري لفيديو تيك توك، أنا بعلن إني حامل، أنا حامل وأنتظر مولودي، واللي صار صار، اللي هيفرح لي يفرح، أتمنى الدعاء منكم، أنا وايد تعبانة، ومريت بجلطة، وبظروف صعبة وأنا حامل، بس كنت صامدة، بس كنت صامدة".

وأضافت: "يوم نمت في المستشفى وجالي خبر فهد الحيان، وجالي جلطة، كنت حامل وقتها، وما كنت أعرف إني حامل".

ودخلت هيا الشعيبي، في نوبة من البكاء الشديد؛ بسبب ما مرت به من أزمات صحية فى هذه الفترة، وتمنت من جمهورها أن يدعو لها.

وكانت الفنانة هيا الشعيبي، تعرضت لانهيار شديد؛ بعد علمها بخبر رحيل الفنان السعودي فهد الحيان، نجم مسلسل طاش ما طاش.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة هيا الشعيبي، وهى تنقل إلى المستشفى، وذلك بسبب تأثرها الشديد برحيل فهد الحيان.

هيا الشعيبي

ولدت الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، أول يناير عام 1979، وتبلغ من العمر 43 عام، وهي متزوجه من الفنان هاني الطباخ، ولديها 4 أولاد هم «فهد، فاطمة، جمال، سكينة»، دخلت مجال الفن بدعم وتشجيع من والدتها، على الرغم من رفض والدها في بداية الأمر.

بدأت الفنانة هيا الشعيبي التمثيل، بينما كانت طفلة صغيرة، كبديلة عن الفنانة طيبة الفرج، في مسرحية الحرمنة، بعد اعتذارها عن دورها في المسرحية، ومن هنا اكتسبت شهره في أداء الأدوار الكوميدية، وتميزت بالطابع الفني الخاص بها.

تزوجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مرتين الأولى، أنجبت منها أبنها الأكبر «فهد»، والثانية كانت عام 2010، من الممثل الكويتي هاني الطباخ وحاليا لديها اربعة أطفال.

برعت هيا الشعيبي في العديد من المسرحيات الفنية المتنوعة منها: « الخيران رايح جاي، هوامير، الأسهم، البيت بيتك، أبو سارة في العمارة»، كما نالت إعجاب الجمهور في عدد من البرامج منها : « فضائيات، قرقيعان، واي فاي»، إلى جانب البرنامج الذي أكتسب أعلى نسبة مشاهدة هو « طارق وهيومة».