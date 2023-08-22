بعد مقارنة محمد رمضان بالعندليب.. شريف خير الله يرد على محمد شبانة

حالة من الجدل الواسع آثارها الفنان شريف خير الله بعد تصريحاته الجريئة مع الإعلامية نهال طايل بقناة صدى البلد والتى تخص العندليب عبد الحليم حافظ ومكانته مع محمد رمضان.

وتسببت تصريحات شريف خير الله فى حالة جدل وغضب من جانب ابن شقيق عبد الحليم حافظ محمد شبانة والذى أدلى بعدد من التصريحات التى تؤكد أن شريف خير الله خانه التعبير ولا يجوز مقارنة العندليب الأسمر بمحمد رمضان.

ويرد شريف خير الله على تصريحات محمد شبانة فى تصريح خاص لصدى البلد قائلا : أنا لم اقصد المقارنة بين عبد الحليم حافظ ومحمد رمضان والتأكيد كل منهما له مكانة وقيمة العندليب الأسمر فى الوطن العربى معروفة ولكن كل ما قلته أن حليم كان متطورا وأنه أول من قدم الأغنية القصيرة وكان على المسرح فى أحيان كثيرة يحب الحركة عليه ولا يلتزم بكرسى ووجود الميكرفون.

وأضاف شريف خير الله : واقصد هنا أن ما يرونه من محمد رمضان فى مجال الغناء أمر طبيعى لانه التطور الذى يشبه هذا العصر ولو كان حليم متواجدا كان سيطور من نفسه أيضا وهو أمر مطلوب من الجميع وهذا لا يعيب أحدا.

شريف خير الله

وكان تحدث شريف خير الله عن فترة غيابه عن الساحة الفنية : اننى لم اشتك من عدم العمل كما فهم البعض ولكنى كنت أروى ظروفى فى فترة من حياتى التى مررت بها دون عمل وقلت اننى كنت اضطر إلى بيع بعض ممتلكاتي من أجل التغلب على مصاعب الحياة وهو أمر طبيعى قد يمر به بعض النجوم ولكن البعض فهم تصريحاتي على أنها شكوى.

وأضاف شريف خير الله : اننى اعمل وامارس مهنتى بشكل طبيعى ولكن هناك بعض التعثرات التى قد يتعرض لها أى ممثل واننى فى اخر عامين تقريبا شاركت فى أكثر من عمل فنى منهم على سبيل المثال الاختيار وأم البنات وشاركت أيضا فى عمل عربى.