شريف خير الله يكشف قصة بيعه لبعض ممتلكاته بسبب عدم عمله

خاص لصدى البلد ..

كشف الفنان شريف خير الله عن بعض التفاصيل حول ردود الفعل بعد حلقته مع الإعلامية نهال طايل بقناة صدى البلد خاصة بعد حديثه عن الفترة التى توقف فيها عن العمل واضطر إلى بيع أشياء يملكها لتعينه على المعيشة.

وقال شريف خير الله فى تصريح خاص لصدى البلد: اننى لم اشتكى من عدم العمل كما فهم البعض ولكنى كنت أروى ظروفى فى فترة من حياتى التى مررت بها دون عمل وقلت اننى كنت اضطر إلى بيع بعض ممتلكاتي من أجل التغلب على مصاعب الحياة وهو أمر طبيعى قد يمر به بعض النجوم ولكن البعض فهم تصريحات على أنها شكوى.

شريف خير الله

وأضاف شريف خير الله : اننى اعمل وامارس مهنتى بشكل طبيعى ولكن هناك بعض التعثرات التى قد يتعرض لها أى ممثل واننى فى اخر عامين تقريبا شاركت فى أكثر من عمل فنى منهم على سبيل المثال الاختيار وأم البنات وشاركت أيضا فى عمل عربى.

وأوضح شريف خير الله : لم يحدثنى احد من اعضاء نقابة الممثلين بعد تصريحاتى خاصة اننى لم اهاجم احد او اعيب فى احد وما قلته عن عبد الحليم امر اراه طبيعى لان عبد الخليم يميل الى التطوير واذا كان معنا فى هذا العصر قد يواكب العصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى وارى ان محمد رمضان يواكب العصر فى اغانى وهو من النجوم الناجحين جدا وهذا الراى ازعج البعض ولكنه امر حقيقى واذا كان عبد الحليم موجودا كان حاول أن يواكب العصر مثل محمد رمضان.