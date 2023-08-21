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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشوب حريق هائل فى منزل فنان شهير ونقله للمستشفى

فيصل اسطوانى
فيصل اسطوانى

نشب حريق هائل فى منزل الفنان فيصل اسطوانى نتيجة ماس كهربائى و تسبب فى اضرار مادية كبيرة.

وانتقل فيصل اسطوانى إلى المستشفى بعد أن تعرض الى بعض الاصابات الطفيفة إلى تعرضه لأزمة فى التنفس الا انه نجا وأسرته من الموت.

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فيصل اسطوانى 

يعد فيصل اسطوانى  ممثل من الممثلين اللبنانيين الذين تركوا علامة فى الفن العربى حيث درس المسرح و التمثيل و نال شهادة سنة 1993 ولكن تطور الميديا دفع بالتلفزيون الى مقدمة الاعمال الفنية فاصبح المهيمن.

اما بالنسبة للمسرح فقد شارك فيصل اسطوانى في مسرحيات عديدة منها التجاري و منها (المسرح التجريبي) وشارك في العديد من المهرجانات في تونس والقاهرة و غيرهما و نال في أوائل تسعينيات القرن الماضي جائزة افضل عرض في القاهرة و لي الكثير من مسرحيات الأطفال الهادفة.

شارك فيصل اسطوانى  في 3 أفلام فقط منها الماني ومنها سويسري ومنها اثنان لبنانيان احدهما للمخرج الراحل جان شمعون.

قدم فيصل اسطوانى عشرات الأعمال الدرامية المميزة نذكر منها دوره في بطولة مسلسلات:ذات ليلة،حدود شقيقة،الغالبون،سجن الأيام،إلى جانب دبلجة عدة أعمال كارتونية مثل المسلسلات الكارتونية :نوار،حرب الكواكب،الكابتن رابح، و تميّز في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل (بلحظة) الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في الدراما اللبنانية.

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