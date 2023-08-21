لحظة بكاء رشوان توفيق على الهواء ويرد على شائعة وفاته

حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" والذي قدمته اليوم الإعلامية هبة الأباصيري والفنانة منى عبدالغني.

كشف رشوان عن تفاصيل الرؤي التي يراها ومنها للسيدة مريم العذراء، وعدد من الأنبياء والصالحين، وخلال الحلقة دخل في نوبة بكاء بسبب رؤية خاصة بالمسجد النبوي الشريف.

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حول الشائعات التي يتعرض لها، ومنها مؤخراً شائعة وفاته قال: "أدعو الله أن تكون اسعد لحظاتي هي حين القي ربنا، أنا بكلم ربنا وبقوله يارب أجعل أسعد لحظاتي يوم القاه".

عن زوجته الراحلة، قال: "كنت باشتغل طول السنة وادي لمراتي المصروف وهي كانت المسئولة عن كل حاجة في البيت".

كشف الفنان رشوان توفيق عن تصويره في الوقت الحالي لفيلم "أهل الكهف" مع المخرج عمرو عرفة والذي وجه له الشكر على الهواء مباشرة.