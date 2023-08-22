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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نشوب حريق في منزل فنان.. وبكاء رشوان توفيق على الهواء.. وفيديو مفاجئ لابنة شيرين

فيصل اسطوانى
فيصل اسطوانى

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشوب حريق هائل فى منزل فنان شهير ونقله للمستشفى

نشب حريق هائل فى منزل الفنان فيصل اسطوانى نتيجة ماس كهربائى و تسبب فى اضرار مادية كبيرة.

وانتقل فيصل اسطوانى إلى المستشفى بعد أن تعرض الى بعض الإصابات الطفيفة إلى تعرضه لأزمة فى التنفس الا انه نجا وأسرته من الموت.

محمد عبدالمعطي: الشباب الحالي يهتم بالرياضة.. ولعبة mma لها جمهورها

كشف المؤلف محمد عبد المعطى، عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الأخير "5 جولات" والذى يعرض حاليا فى السينمات، وهل اختياره لرياضة mma نوع من المجازفة.

طارق الشناوي: إقامة مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين أمر إيجابى

كشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى إقامة مهرجان القاهرة للدراما دورته الثانية فى مدينة العلمين كما تم الإعلان عنه فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم منذ ايام قليلة.

وقال طارق الشناوى فى تصريح خاص لصدى البلد: ان فكرة إقامة مهرجان للدراما أمر ايجابى وحراك فنى جيد خاصة أن هناك كثير من الأعمال التى تقدم مختلفة ومتنوعة.

شريف خير الله يكشف قصة بيعه لبعض ممتلكاته بسبب عدم عمله

كشف الفنان شريف خير الله عن بعض التفاصيل حول ردود الفعل بعد حلقته مع الإعلامية نهال طايل بقناة صدى البلد خاصة بعد حديثه عن الفترة التى توقف فيها عن العمل واضطر إلى بيع أشياء يملكها لتعينه على المعيشة.

وقال شريف خير الله فى تصريح خاص لصدى البلد: اننى لم اشتكى من عدم العمل كما فهم البعض ولكنى كنت أروى ظروفى فى فترة من حياتى التى مررت بها دون عمل وقلت اننى كنت اضطر إلى بيع بعض ممتلكاتي من أجل التغلب على مصاعب الحياة وهو أمر طبيعى قد يمر به بعض النجوم ولكن البعض فهم تصريحات على أنها شكوى.

إياد نصار يكشف عن رأيه فى قرار منع عرض فيلم باربى

كشف الفنان إياد نصار عن رأيه فى منع عرض فيلم باربى فى عدد من الدول العربية بعد حالة الضجة التى آثارها الفيلم وتحديدا ما قيل عن أنه يروج إلى المثلية الجنسية.

وقال إياد نصار فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لم أستطع البوح برأيى لحين معرفة وجهة نظر فى المنع، كنا اننى لم أشاهد الفيلم ولم اهتم بمشاهدته ولكن من المؤكد ان قرار المنع لم يكن قرارا اعتباطيا فهو مدروس بناء على وجهة نظر.

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

عادت مريم الفقي - ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب - للظهور مجددا بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق تيك توك.

وظهرت مريم ابنة شيرين عبد الوهاب، في مقطع الفيديو وهي تغني وتلهو مع صديقة لها، لم تكشف عن هويتها.

لحظة بكاء رشوان توفيق على الهواء ويرد على شائعة وفاته

حل الفنان القدير رشوان توفيق، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" والذي قدمته اليوم الإعلامية هبة الأباصيري والفنانة منى عبدالغني.

كشف رشوان عن تفاصيل الرؤي التي يراها ومنها للسيدة مريم العذراء، وعدد من الأنبياء والصالحين، وخلال الحلقة دخل في نوبة بكاء بسبب رؤية خاصة بالمسجد النبوي الشريف.

بسبب إهانة زويل.. نقابة المهن الموسيقية تحرر محضرا ضد كزبرة

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن نتيجة التحقيق مع مؤدي المهرجانات كزبرة، بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، وتحرير محضر ضده في النيابة العامة بسبب كليبه الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.

الفنان شريف خير الله الفنان فيصل اسطوانى الفنان مصطفى كامل المؤلف محمد عبد المعطي الناقد طارق الشناوى شريف خير الله مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة محمد عبد المعطى

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