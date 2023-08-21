بسبب إهانة زويل.. نقابة المهن الموسيقية تحرر محضرا ضد كزبرة

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن نتيجة التحقيق مع مؤدي المهرجانات كزبرة، بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، وتحرير محضر ضده في النيابة العامة بسبب كليبه الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «أولا إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير د. أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهراللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها».

وتابع البيان: «ثانيا إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة، قام بطرح مصنف فني للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات».

وأضاف البيان: «ثالثا إلغاء التصريح السنوي للمؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة- لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجبان الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي باللفظ أو الإيحاء، أو إهانة أي رمز من الرموز الأصيلة في وجدان المصريين والعرب.. رابعًا: للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني».

التحقيق مع كزبرة

أعلن الدكتور محمد عبد الله، رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، آخر التطورات وتفاصيل التحقيق مع مغني المهرجانات كزبرة.

قال المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في بيان له:" في واقعة التحقيق للمؤدي كزابيرو .. حضر اليوم احمد خالد الشهير بكازابيرو أمام الشئون القانونية لسؤاله فيما نسب إليه من الاتهام الوارد بالإساءة إلي العالم الجليل الفاضل الدكتور أحمد زويل في مقطع فيديو".

وبعد حضوره وسؤاله تم تقديم اعتذار منه وأنه قام بحذف الصورة من الفيديو وأنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا وأنها كانت رؤية مخرج العمل وصرح بأنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل وأنه صحح ما أخطأ فيه ولن يعود إلي تكرار الفعل مرة أخري وتم توقيعه علي محضر التحقيق وسيتم عرض نتيجة التحقيق علي النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن".

حلمي عبد الباقي يهاجم كزبرة

شن الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات كزبرة، مشيرا إلى أنه أقحم العالم الجليل أحمد زويل في إحدى الكليبات الجديدة له، الأمر الذي أثار استياء الجميع.

وأضاف حلمي عبد الباقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، أن تم عمل ضوابط صارمة مع مؤدي المهرجانات بقرارات صارمة، تقوم على الحفاظ على المبادئ والمثل.

وتابع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا فوجئنا بأن مؤدي المهرجانات كزبرة، عمل أغنية وضع فيها صورة العالم الجليل أحمد زويل، لافتا إلى أن تم إيقاف مؤدي المهرجانات كزبرة، وتم أيضا إحالته للتحقيق "وربنا يستر عليه بقي، وهو يتحمل النتائج لما فعل".