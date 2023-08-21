طارق الشناوي: إقامة مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين أمر إيجابى

كشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى إقامة مهرجان القاهرة للدراما دورته الثانية فى مدينة العلمين كما تم الإعلان عنه فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم منذ ايام قليلة.

وقال طارق الشناوى فى تصريح خاص لصدى البلد: ان فكرة إقامة مهرجان للدراما أمر ايجابى وحراك فنى جيد خاصة أن هناك كثير من الأعمال التى تقدم مختلفة ومتنوعة.

طارق الشناوى

وأضاف طارق الشناوى : إدارة المهرجان اختارت هذا العام أن تقام الدورة الثانية فى مدينة العلمين وهو فكرة جيدة أيضا خاصة مع حالة الحراك الثقافى والفنى الذى تشهد المدينة منذ بضعة اسابيع وارادت إدارة المهرجان أن تكون جزء من هذا الحدث الفنى الكبير الذى لقى مردود ايجابى فى الوطن العربى.

وأوضح طارق الشناوى : لم تغيير إدارة المهرجان اسمه واحتفظت بالقاهرة رغم إقامته فى العلمين وهذا يعنى أن هذه الدورة قد تكون استثنائية ويعود بعد ذلك ليقام فى القاهرة.

مهرجان القاهرة للدراما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يوم 24 أغسطس الجاري "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة .

ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

ويستضيف StarScrapers Awards في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.