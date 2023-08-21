عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: إقامة مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين أمر إيجابى

طارق الشناوى
طارق الشناوى

كشف الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى إقامة مهرجان القاهرة للدراما دورته الثانية فى مدينة العلمين كما تم الإعلان عنه فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم منذ ايام قليلة. 

وقال طارق الشناوى فى تصريح خاص لصدى البلد: ان فكرة إقامة مهرجان للدراما أمر ايجابى وحراك فنى جيد خاصة أن هناك كثير من الأعمال التى تقدم مختلفة ومتنوعة. 

شريف خير الله يكشف قصة بيعه لبعض ممتلكاته بسبب عدم عمله

نشوب حريق هائل فى منزل فنان شهير ونقله للمستشفى

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

لحظة بكاء رشوان توفيق على الهواء ويرد على شائعة وفاته

طارق الشناوى

وأضاف طارق الشناوى : إدارة المهرجان اختارت هذا العام أن تقام الدورة الثانية فى مدينة العلمين وهو فكرة جيدة أيضا خاصة مع حالة الحراك الثقافى والفنى الذى تشهد المدينة منذ بضعة اسابيع وارادت  إدارة المهرجان أن تكون جزء من هذا الحدث الفنى الكبير الذى لقى مردود ايجابى فى الوطن العربى. 

وأوضح طارق الشناوى : لم تغيير إدارة المهرجان اسمه واحتفظت بالقاهرة رغم إقامته فى العلمين وهذا يعنى أن هذه الدورة قد تكون استثنائية ويعود بعد ذلك ليقام فى القاهرة. 

مهرجان القاهرة للدراما 

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يوم 24 أغسطس الجاري "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل  StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم إقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة .

ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع انحاء الوطن العربي.

ويستضيف StarScrapers Awards  في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

الناقد طارق الشناوى طارق الشناوى مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

موضوعات متعلقة

شريف خير الله يكشف قصة بيعه لبعض ممتلكاته بسبب عدم عمله

محمد عبدالمعطي: الشباب الحالي يهتم بالرياضة.. ولعبة mma لها جمهورها

نشوب حريق هائل فى منزل فنان شهير ونقله للمستشفى

إياد نصار يكشف عن رأيه فى قرار منع عرض فيلم باربى

لحظة بكاء رشوان توفيق على الهواء ويرد على شائعة وفاته

طلاق النجوم| محمود عامر يفاجئ الجمهور بالانفصال عن لاشينة لاشين.. وغادة عبدالرازق تصدم عشاقها.. وبشرى تترك زوجها فى هدوء

3 سبتمبر.. هشام خرما يُشارك في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته إسراء عبد الفتاح

ترشيحاتنا

بعد توجيهات الرئيس| ماذا تفعل الحكومة لتطوير منظومة المعلمين ؟

سعر السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro .. بديلة البنزين

الكشف عن سيناريو كارثي بـ أوكرانيا بسبب حلف الناتو

بعد روسيا.. تحذيرات من دولة أوروبية أخرى ستغزو أوكرانيا

تطور خطير.. مقتل رجل باكستاني في إقليم كشمير برصاص القوات الهندية |تفاصيل

أحمد موسى: بي بي سي بذرة شيطانية زُرعت لهدم مصر والمنطقة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ