محمد عبدالمعطي: الشباب الحالي يهتم بالرياضة.. ولعبة mma لها جمهورها

كشف المؤلف محمد عبد المعطى، عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمه الأخير "5 جولات" والذى يعرض حاليا فى السينمات، وهل اختياره لرياضة mma نوع من المجازفة.

وقال “عبد المعطى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، "الجيل الحالي اختلف، لأن هذه الرياضة بالنسبة له مثل رياضة كرة القدم حاليا، مثلما نحن كجيل قديم نسمع لـ عمرو دياب ومنير وهما من نجومنا المفضلين، ولكن أن الجيل الحالى يستمع أكثر الى أغانى الراب والتراب، ويعتبرها المفضلة أيضا بالنسبة لهم.

وتابع “أرى أن الجيل الحالى تغير وله مفرداته وأغاينه وألعابه، وأدعى أن هذا الفيلم أول عمل يعبر عن جيل الشباب بداية العشرينات أو 2023، وهذا الجيل يحتاج الى مساحة لتقديم أعمال فنية تعبر عنهم، ولابد من ظهور نجوم شبابية على الساحة الفنية ليحصولوا على فرص حقيقية بالسينما”.

فيلم 5 جولات

ويعتبر فيلم "خمس جولات "هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.