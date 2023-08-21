إياد نصار يكشف عن رأيه فى قرار منع عرض فيلم باربى

كشف الفنان إياد نصار عن رأيه فى منع عرض فيلم باربى فى عدد من الدول العربية بعد حالة الضجة التى آثارها الفيلم وتحديدا ما قيل عن أنه يروج إلى المثلية الجنسية.

وقال إياد نصار فى لقاء ببرنامج et بالعربى : لم أستطع البوح برأيى لحين معرفة وجهة نظر فى المنع، كنا اننى لم أشاهد الفيلم ولم اهتم بمشاهدته ولكن من المؤكد ان قرار المنع لم يكن قرارا اعتباطيا فهو مدروس بناء على وجهة نظر.

وأوضح إياد نصار: كل ما يمكن أن اقوله اننى يمكن أن أكون مع المنع لأننا نريد أن نحافظ على أولادنا.

إياد نصار

يخوض إياد نصار أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية "ذاكرة الجسد" للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بالتعاون مع منصة للكتب الصوتية.

وعبر إياد نصار عن سعادته بهذه التجربة التي انتهى من تسجيلها مؤخرًا، ووصفها بأنها "مضمار جديد عليه"، حيث تعد "الكتب الصوتية" وسيلة إبداعية لنشر الرواية إلى جمهور أكبر ومتنوع ومختلف حتى في فئاته العمرية والثقافية، إضافة إلى ملايين النسخ الورقية المطبوعة من الرواية التي تتواجد بالفعل في الأسواق على مدار سنوات.

وقال إياد نصار إن فريق عمل الكتاب الصوتي اهتم بتقديم الرواية بدرجة عالية من السلاسة والدقة اللغوية، مع الحرص على عدم التأثير على جودة العمل الأدبي وعدم إزعاج المستمعين.