صحية وتحمي من الأمراض.. طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء

تعتبر شوربة الفاصوليا البيضاء، من البقوليات التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية التي تحمي الجسم من كثير من الأمراض، كما يمكن تحضيرها بطرق مختلفة وإضافة العديد من المكونات والبهارات التي تعطي المذاق اللذيذ لذا سنوضح لكم ، طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء.

طريقه عمل شوربه الفاصوليا :

المقادير:

‏-2 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

‏-1 بطاطس

‏-2 جزر مقطع

‏-2 بصل مقطع

‏-3 عود كرفس مقطع

‏-4 فص ثوم مهروس

‏-2 معلقة كبيرة زبدة

‏-1 لتر مرق الدجاج

‏-½ كوب جبنة بارميزان مبشورة

‏-1 معلقة صغيرة روزماري.



طريقه التحضير:

فى إناء على النار نضع الزبد والبصل ونقلب حتى يذبل ،ثم نضيف الثوم والكرفس والجزر ونقلب.

ثم نضيف البطاطس.

نضيف مرق الدجاج والفاصوليا ونقلب وتترك على النار حتى تغلى ثم نهدى النار وتتبل بالملح والفلفل ويغطى الإناء ويترك لمدة 20 دقيقة.

نضع الشوربة فى الخلاط ونخلط حتى تنعم.

توضع ثانيا فى إناء على النار ويضاف لها الروزماري وتترك حتى تغلى وترفع من على النار.

تغرف الشوربة فى أطباق التقديم ثم يوزع فوقها الجبن المبشور وتقدم.