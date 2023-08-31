استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. أزهر الشرقية يطلق مبادرة "اغسل وصين معهدك"

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية انه في إطار تنفيذ توجيهات قطاع المعاهد الأزهرية واستكمالا لاستعدادات الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تم أطلاق مبادرة "اغسل وصيّن معهدك" ، والتى تهدف إلى صيانة جميع المعاهد الأزهرية بكافة الإدارات التعليمية.

أضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن من أهم أهداف هذه المبادرة هو تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الأطراف بشكل أوسع.، زياده الانتماء والولاء للوطن. السماح لأولياء الأمور والطلاب بالمشاركة. إتاحة الفرصة للمتطوعين من الشباب وأهالينا من سكان القرى بالمشاركة ودعم وتشجيع لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية وزيادة المساحات الخضراء داخل المعاهد.

وأشار "الجنيدي" الي انه تشمل المبادرة صيانة الأثاث المعهدي وإتمام أعمال السباكة وتغير لمبات الإنارة القديمة بلمبات موفرة للطاقة ودهان وطلاء الأسوار من الداخل والخارج وتشجير أفنية المعاهد بأشجار مثمرة مثل الزيتون والليمون وغسل وتعقيم لكافة الحجرات.

وأكد "الجنيدي" علي انه تبدأ المبادرة اعتبارًا من الخامس من سبتمبر وحتى نهاية ولمدة خمس عشرة يوما وتتم الحملة تحت إشراف ومتابعة منطقة الشرقية الأزهرية وكذلك موجهي الإدارات التعليمية.