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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يعزز صفوفه بــ المدفعجي رائد عاطف

صدى البلد

اقترب اللاعب رائد عاطف، الشهير بالمدفعجي، إلى الإنتقال لأحد أندية القسم الثالث حالياً، والذي كان منتمي للدورى الممتاز، في وقت سابق.  

 


ويأمل نادي البلاستيك، في الحصول على خدمات المدفعجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما دخل "رائد" في قائمة اهتمامات نادي النصر القاهري أيضاً، وكلاهما يسعيان لضم اللاعب، في صفقة انتقال حر.
 

 

يقول رائد عاطف، في تصريح خاص، ان أكثر من نادي بدأوا الإهتمام بضمه منذ عام تقريبا، وأضاف :" بعض الفرق دائما ما كانت ترسل كشافيها إلى المباريات لمتابعتي بقدر كبير من التركيز، وكنت أعلم بذلك" .
 

وشهدت مسيرة رائد عاطف، تطويراً فنياً وبدنياً، حتى يكون جديرا بالإنضمام لأحد الفرق المعروفة، مثل النصر والبلاستيك، وبدأ المدربين الذي خاض المباريات تحت قيادتهم، يعولون عليه، كونه يجيد منح المساحات لزملاءه، وأيضاً يتميز بتشكيل زيادة على الصعيد الهجومي، وهو ما جعله محط انظار عدد من الفرق.
 

ويخوض المدفعجي رائد عاطف، تدريبات منفردة بصفة يومية لكي يزيد من قدراته الفنية والبدنية ، ويتدرب على زيادة دقة التمريرات والتصويب والخروج بالكرة من المناطق الخلفية، إلى الأمامية، كما يجيد اللعب بالقدمين والتسديدات المذهلة.
 

يذكر أن نادى البلاستيك "شبرا الخيمة"، قد صعد إلى الدوري الممتاز، ولعب وسط الكبار فى فترة السبعينيات والثمانينات، ولكنه عاد مرة أخرى وهبط إلى القسم الثانى ثم الثالث.
وفي عام 2008 تم تحويل النادى إلى ملكية محافظة القليوبية، وأصبح يشارك فى المسابقات المحلية، وهناك جهود كبيرة حتى يستعيد بريقه من جديد.

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