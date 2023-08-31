عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل حملة الرقابة الإدارية على المنشآت الطبية والتجارية المخالفة في منيا القمح

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بجميع صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة. 

وشدد “غراب” على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للارتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لجميع أشكال الفساد.

وفي هذا الإطار، كلف المهندس محمد الصافي، سكرتير عام محافظة الشرقية، عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية (التموين - الصحة – الطب البيطري) للمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع وجودتها، كذلك منافذ تقديم الخدمة الطبية والبيطرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد "الصافي" أن فرق العمل المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية شنت حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأوضح أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات لـ3 محطات وقود تنوعت ما بين منظفات مجهولة المصدر - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة، كما تم ضبط 14 مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين “نقص وزن – خبز غير مطابق للمواصفات عدم نظافة أدوات العجين”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وقال السكرتير العام للمحافظة إن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد 135 من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي، كذلك عدم تواجد 10 من العاملين بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب وعدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شلشلمون التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. أزهر الشرقية يطلق مبادرة "اغسل وصين معهدك"

كما تبين عدم تواجد 6 من العاملين بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد  بالغياب، وعدم حضور 3 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المحمودية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وعدم حضور 20 من العاملين بمقر المركز الطبي بمنيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وضبط مخالفات لـ4 من المنشآت الطبية الخاصة (مراكز طبية – معامل تحاليل – مراكز أشعة) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية (فرع الشرقية).

وبالمرور على مطبخ مستشفى منيا القمح المركزي، تم ضبط مخالفة لعدم الالتزام بالشروط الفنية الخاصة بتغليف وجبات المرضى، كما تبين وجود 25 جهازا معطلا بمستشفى منيا القمح المركزي، وتمت مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين “منتجات غذائية مجهولة المصدر – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية عدم وجود شهادات صحية”، وضبط 15 مخالفة تنوعت ما بين “عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية – تغيير الخواص الطبيعية لبعض المنتجات الغذائية”، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من شئون البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية، وتم التحفظ على 49 صنفا بمعرض أدوية بيطرية مختلفة (بيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر) باسم المواطن “ع. م” والمواطن “ع. خ”، بقريتي كفر الدير وميت بشار.

الإجراءات والتدابير الاجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكرتير العام للمحافظة العلاج الطبيعي القطاعات الخدمية المخالفات المالية المخالفات المالية والإدارية بيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

ترشيحاتنا

إيران تعلن إحباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى في صناعة الصواريخ

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

100 يوم صحة.. تقديم 400 ألف و546 خدمة في جميع التخصصات الطبية

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة الجابون .. اليوم

مش "هعاني" في غياب المستشار.. أحمد مرتضى: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

لاعب سابق يكشف الموعد النهائي لانتخابات الزمالك وسر وجود اعتراضات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ