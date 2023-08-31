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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مشروع سلة بنات لاكتشاف المواهب الشابة برعاية وزير الرياضة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تم إطلاق مشروع "سلة بنات" كجزء من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يأتي هذا المشروع في إطار جهود تطوير الرياضة واكتشاف المواهب الشابة.

 

يشرف على المشروع حسن خلف مسعود، وكيل وزارة الشباب والرياضة - مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، والأستاذ ممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة بالبحر الأحمر، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور محمد حمدي، مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية.

 

أوضح الأستاذ ممدوح خليفة علي، المشرف العام لمشروع الموهبة والبطل الأولمبي بالبحر الأحمر، أن المشروع يشمل العديد من الألعاب الرياضية بما في ذلك "كرة السلة بنات، سلة بنين، تنس الطاولة، تايكوندو". ويهدف المشروع إلى تعزيز الرياضة واكتشاف المواهب منذ سنواتهم الشابة وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الرياضية وتمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.

 

وأعرب عن استمرارية المشروع للعام المالي 2022/2023، وأكد على تكثيف الجهود والتدريبات لكشف المزيد من المواهب الشابة التي تتأهل للمشاركة في البطولات الرياضية. ويُنفذ المشروع من خلال مركز التنمية الرياضية بالغردقة.

 

يعتبر مشروع "سلة بنات" واحدًا من العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتطوير الرياضة في مصر، وتمكين الشباب والشابات من تحقيق إمكانياتهم الرياضية وتحقيق النجاحات على الساحة الوطنية والدولية.

 

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