15% للمرة الثانية | قرار رسمي من الشرقية للدخان بشأن السجائر

صرح هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بأنه تقرر للمرة الثانية زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة ١٥% بالإضافة إلي ما تم زيادته سابقاً بنسبة ٢٥ % وطرح كميات إضافية من المنتجات، بشكل يومي لتغطية احتياجات السوق ، يأتي ذلك في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.



أضاف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"في تصريحات له اليوم أن شركته تقوم بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة ، مؤكدا على ان "إيسترن كومباني" تحرص على وصول انتاجها الى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير كافة إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف الى دعم الاقتصاد الوطني، وفى الوقت ذاته التصدي لتخزين السجائر.



رصد حركة انتاج وتوزيع وبيع السجائر

أشار الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الى أنه من الضروري العمل مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة انتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها مشيراً إلي ضرورة تعاون المستهلكين في عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومي وكذلك إبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع باعلي من السعر الرسمي المعلن .