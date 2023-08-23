حصة في الشركة الشرقية للدخان تشعل المنافسة بين الكبار.. من يحسم الصفقة؟

يشهد سوق الأدخنة في مصر حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، حيث طالت الأزمة الاستحواذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة، أكبر وأهم شركات الدخان في الشرق الأوسط وبيع جزء من أسهم الشرقية للدخان إلى مستثمر أجنبي.

وفي هذا الصدد، قالت إيسترن كومباني، في إفصاح لإدارة البورصة اليوم، إنها تواصلت مع المساهم الرئيسي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بخصوص بيع جزء من أسهمها إلى مستثمر أجنبي.

بيع حصة الشرقية للدخان

بيع أسهم من الشرقية للدخان

وأفادت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية نهدف لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها البالغة حوالي 50.95% من أسهم الشركة الشرقية، جار حاليا دراستها والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مع العلم أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة، وسيتم الإفصاح بمجرد الاستقرار على العرض الأفضل والمناسب.

وحققت البورصة مكاسب ملحوظة، أمس الثلاثاء، بعد بيان شركة الشرقية للدخان التي تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حصة مسيطرة فيها على عروض شراء لحصة كبيرة منها، وارتفع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس" 30 بنسبة 1.7%، ووصل إلى مستوى 18217 نقطة.

وأعلنت الشركة، أن الحكومة تلقت عدة عروض من قبل مستثمرين أجانب لشراء 30% من أسهمها بالشركة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية؛ لتعزيز الإيردات الدولارية، وفق بيان للبورصة المصرية.

سهم الشركة الشرقية يصعد 8.49%

وتمتلك الحكومة المصرية -حاليًا- نحو 50.95% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتتوزع الأسهم المتبقية كالتالي: 7.1% لصالح صندوق استثمار "ALLAN GARAY" بجنوب إفريقيا، و5.20% لاتحاد العاملين المساهمين، ويجري تداول 36.75% من الأسهم في البورصة.

وقالت الشرقية للدخان في إفصاحها للبورصة: "إن الشركة القابضة الكيماوية تدرس العروض المقدمة، والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، مع العلم أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة، مؤكدة أنه بمجرد الاستقرار على العرض الأفضل والمناسب سيتم الإفصاح مباشرة".

وتجاوزت أرباح البورصة 18.565 مليار جنيه بختام التعاملات، حيث أغلق رأس المال السوقي مرتفعًا عند 1.238.491 تريليون جنيه في نهاية التداولات، في مقابل 1.219.926 تريليون جنيه في ختام تعاملات أمس.

وارتفعت أسهم 98 شركة خلال تعاملات أمس، ضمن 201 شركة تم التداول على أسهمها، فيما تراجعت أسهم 41 شركة، ولم تتغير أسهم 62 شركة، بكميات أسهم وصلت إلى 705 ملايين سهم بقيمة 2.478 مليار جنيه، بعدد عمليات بلغ 82.5 ألف عملية.

صعود سهم الشرقية للدخان

وأنهى سهم الشرقية إيسترن كومباني تعاملات اليوم عند سعر 19.80 جنيه بنسبة صعود بلغت 8.49%، ليقلص بذلك مكاسبه التي سجلها في المستهل، حيث وصل إلى 20.27 جنيه خلال الساعة الأولى من التداولات، في مقابل 18.25 جنيه في ختام تعاملات الإثنين الماضي.

وتصدر سهم اودن للاستثمارات المالية قائمة الأعلى ارتفاعًا بنسبة صعود بلغت 16.42% ليصل إلى سعر 1.7 جنيه بدلًا من 1.4 جنيه في ختام تعاملات الإثنين الماضي، يليه سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة صعود بلغت 14.52% ليسجل سعر 13.17 جنيه بدلًا من 11.50 جنيه.

والشركة الشرقية للدخان، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.

و تأسست في مصر بمرسوم من السلطان أحمد فؤاد في 12 يوليو 1920، برأس مال قدره 25 ألف جنيه مصري، وعُدل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، كان الغرض منها أنذاك، محاربة الإنتاج الأجنبي للسجائر، وبصعود ونجاح الشركة الشابة استسلمت لها شركات السجائر الأرمينية في مصر للدخان اندمجت بداية شركة دخان ماتوسيان المساهمة مع الشركة الشرقية.

وسبق، وأعلنت الشركة الشرقية - ايسترن كومباني عن ارتفاع أرباحها بنسبة 19.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري2022/2023.

أرباح بلغت 3.48 مليار جنيه

وأظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، تحقيق أرباحاً بلغت 3.48 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022 وذلك بدعم زيادة قيم مبيعات السجائر المحلية، مقابل أرباح بلغت 2.92 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال النصف الأول إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعلقت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني أنها حققت نتائج جيدة ولكن مع تحديات مواصلة تحقيق تلك النتائج الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف.

يشار إلى أن الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 17.68 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 17.49 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2022.