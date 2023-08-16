150 مليون سيجارة.. إجراء جديد من شركة الشرقية للدخان| هل تنخفض الأسعار؟

تقلبات شديدة تضرب أسعار السجائر إلى مستويات قياسية وسط مطالب من المواطنين بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق والتجار، وبعد أن وصلت أزمة السجائر إلى منعطف خطير، أدى إلى تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعقد اجتماع عاجل أمس الثلاثاء.

السجائر

ضخ 150 مليون سيجارة يوميا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان هاني أمان، أن الشركة رفعت كميات السجائر الموزعة على السوق بين 25 مليونا وحتى 30 مليونا، ليصل الإجمالي لـ150 مليون سيجارة يوميا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أن الشركة تبدأ ضخ ما يقرب لـ150 مليون سيجارة يوميا في السوق المصرية، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وتابع: الشركة تسعى جاهدة لرفع الكميات المنتجة من السجائر الشعبية في السوق المصرية، لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين، مع السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الكميات المنتجة يوميا تزيد عما يتم ضخه يوميا، مضيفا أن عملية الإنتاج مستقرة مع توافر كل المستلزمات.

وواصل: أزمة ارتفاع أسعار السجائر مستمرة بدون مبرر، قائلا: إحنا نفسنا مستغربين الأزمة هناك بعض التجار استغلوا الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن هناك اندهاشا من اختفاء بعض على السجائر على الرغم من أن إنتاج الشرقية للدخان من شهر 4 وحتى الآن ثابت، ولكن هناك حلقة وسيطة هدفها جمع البضاعة من السوق.

وأوضح أن إنتاج الشركة سنويا ضخم جدا وهو ما يسبب تشعب حلقة توزيع علب السجائر، موضحا أن المسؤول عن الحصول على البضائع من الشركة هم المتعهدون المسجلون بالشركة، ومن ثم يتم توريدها لتجار الجملة وهم مسجلون بالشركة، ولكن التجار الكبار لا صلة للشركة بهم.

الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان

الشرقية تتدخل لحل أزمة السجائر

ولفت: تجار النصف جملة هم المسؤولون عن التوزيع للمنافذ، وتجار باب البحر حيتان التجارة، ومن الممكن ألا يكون لديهم سجائر من إنتاجنا.

وأشار إلى وجود سجائر مهربة بالسوق، قائلا: إحنا مسؤولون فقط عن الإنتاج.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للدخان، عن عدة إجراءات جديدة من شركة الشرقية للدخان لمحاولة حل أزمة السجائر في مصر، تتمثل في:

طرح الشركة كميات من السجائر إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح نحو 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًا في الأسواق.

التواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.

واشار إلى أنه من شأن هذه الإجراءات، أن تعيد أسعار السجائر الرسمية إلى مسارها، أو على الأقل أن تكون أعلى من السعر الرسمي بنحو 4 جنيهات على الأكثر.

السجائر

أسعار السجائر الرسمية اليوم

ونعرض لحضرتكم أسعار السجائر الرسمية اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 :

بلغ سعر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيها.

بلغ سعر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيها.

بلغ سعر مونديال أحمر: 24 جنيها.

بلغ سعر مونديال أزرق: 24 جنيها.

بلغ سعر مونديال لايت 24 جنيها.

بلغ سعر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيها.

بلغ سعر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيها.

بلغ سعر مونديال سويتش منتول: 24 جنيها.

بلغ سعر بلمونت: 24 جنيها.

بلغ سعر كليوباترا سوبر ستار: 24 جنيها.

بلغ سعر بوسطن: 24 جنيها.

بلغ سعر بال مال: 35 جنيها.

بلغ سعر فايسروي: 35 جنيه.

السجائر

زيادة إنتاج الشركة لمواجهه الاسعار

وتابعت الحكومة المصرية نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

يشار إلى أن شعبة الدخان باتحاد الغرف التجارية قد كشفت في وقت سابق أن زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان من السجائر والمعسل لمواجهة زيادة الأسعار، ليس حلاً لإنهاء المشكلة، لأن هذا الحل تم تقديمه من قبل ولم يحل الأزمة.

واقترحت الشعبة، توزيع الكميات المضبوطة من السجائر داخل منصات وطنية تابعة للدولة، لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، وبهذا الشكل سيتم توفير السجائر والقضاء على جشع التجار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع نشاط عمل شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، خلال اجتماع عُقد أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

وتناول الاجتماع ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها السجائر، وتمت الإشارة إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومى، وإتاحة المزيد من المعروض وذلك سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر

وتم لفت الانتباه خلال الاجتماع إلى أن شركة «إيسترن كومبانى» تستحوذ على قرابة 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة السجائر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة وخاصة «السجائر»، تلبية لاحتياجات السوق.

كما تمت مناقشة استعدادات الحكومة لزيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركة لزيادة كميات الإنتاج اليومية من السجائر.