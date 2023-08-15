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تطورات أزمة أسعار السجائر

مفاجأة صادمة في الأسعار الجديدة للسجائر | اعرف رد الشركة المنتجة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن أزمة ارتفاع أسعار السجائر ورد الشركة الشرقية للدخان  . 

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قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان،فى تصريحات على قناة صدى البلد ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني.

ونوه أمان، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، و المعروض من السجائر سيكون كبيرا، مما يعمل على توازن الأسعار.

ولفت الى أن الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، لان بعض بعض التجار خزنوا المنتجات وحجبوها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

وأوضح أن شهر يونيو من كل عام يشهد طلبًا زائدًا  على السجائر من قبل التجار، لاعتقادهم بأن هناك زيادة ضريبية جديدة مع السنة المالية الجديدة،  فيحدث نوع من التخزين للاستفادة من فروق الأسعار
وأشار إلى أن"كل سنة في هذا الوقت يحدث زيادة جنيه او اتنين، ويتم العمل على ضخ المزيد من المنتج  للحفاظ على الأسعار".

ولكن هذا العام شهد تخزينا  للسجائر بصورة  أكبر مما حدث في السنوات الماضية،  وذلك إنعكس  على الأسعار بصورة غير منطقية، و شجع فئة أخرى من  المنتهزين  للاستفادة من هذا الأمر،

وذكر أن ان هناك نوعية جديدة ليسوا تجار ، قاموا بشراء كميات من السجائر للبيع بأسعار كبيرة.

وقال إذا قامت الشركة بمضاعفة الإنتاج أربع مرات، فسيتم تخزين هذه الكمية، موضحا أن الشركة تُخْرج علبة السجائر بـ24 جنيها ، وتباع بـ48 جنيها ، مع إن الزياده  التي قد تحدث قد تصل لـ2 جنيه، وليس 25 جنيها.

وأشار إلى أن الشرقية للدخان  تنتج 70 مليار سيجارة في العام، وحصة الشركة  من السوق المصري تتراوح ما بين 70 لـ75%  الذي يستهلك 100 مليار سيجارة في العام، فهناك 18% من الشعب المصري يقوم بشرب السجائر، وشركو الشرقية للدخان تستحوذ على 12% من  الشعب المصري.

ونوه أن الشركة لا تبيع السجائر فقط ، ولكنها تبيع بعض منتجات التبغ الأخرى، كاشفا أن سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

ونوه أن أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"
وقد استعرض الاجتماع حسب تصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،  موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

كما تناول الاجتماع ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"
وتم الاشارة إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

و خلال الاجتماع تم الاشارة إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق، وسط مطابات لـ شركة الشرقية للدخان بـ تغيير آليات تسويق منتجاتها بالعمل على التوزيع المباشر على الأكشاك وتجار النصف جملة لكبح جشع الوكلاء وتجار الجملة.

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