أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل انفراجة أزمة السجائر بعد تدخل الحكومة

أخبار مصر.. انفراجة في أزمة السجائر بعد تدخل الحكومة لحل مشكلة نقص السجائر وتضاعف أسعارها في السوق، لزيادة نسب التوزيع ستساهم في تغطية الطلب، وتقضي على الأسعار المرتفعة .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد تدخل الحكومة .. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

تبدأ الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" ضخ نحو 150 مليون سيجارة يوميا في السوق، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج؛ للوصول إلى تحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها وخاصة السجائر.

رئيس الوزراء: تنفيذ مشروعات لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار في قطاع الكهرباء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

حقيقة طرح وحدات جديدة ضمن سكن كل المصريين لمحدودي الدخل

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تداول إعلانات منسوبة لصندوق الإسكان الاجتماعي تزعم طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية.

وزارة الإنتاج الحربي تشارك بأحدث صناعات الري في معرض "أجري بيزنس"

يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بمنتجات شركتي حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، في معرض "أجرى بيزنس" المقرر إقامته خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري بأرض المعارض الدولية بصلاح سالم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء: توفير عائد مادي مناسب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات التي تقوم بها الوزارة بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث اللوائح المنظمة للعمل في جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

خلال أسبوع.. جهود مكثفة لمديريات الزراعة والطب البيطري لدعم المربين وضبط الأسواق

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ أغسطس الجاري.

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رأى العذراء فأسرع تاركا كرسيه.. تفاصيل معجزة شفاء مشلول منذ 7سنوات.. فيديو وصور

تداول مجموعة كبيرة من الأقباط عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معجزة حدثت في كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة عزبة النخل تتعلق بشفاء مشلول منذ 7 سنوات، عندما رأى السيدة العذراء فأسرع تاركا كرسيه.

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة.

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

توجهت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة بناء على تكليفات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة السلام والتي شملت أعمال التطوير الكاملة

مقرر لجنة الدين العام يكشف عن كواليس جلسة اليوم المغلقة بالحوار الوطني

كشف السياسى طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، أن جلسة اليوم التخصصية الاقتصادية كانت بناء على الجلستين العامتين السابقتين

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البابا تواضروس: من يعرف الحب يعرف الله

استضاف المقر البابوي بالإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، اللقاء الثقافي الذي شهده قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بروتوكول تعاون لاستغلال أملاك الري بالمنوفية في مشاريع تنموية

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .

في عيد الوفاء.. خبير آثار يكشف حقيقة أسطورة عروس النيل

عيد وفاء النيل تلك الاحتفالية التى رسخت بصورتنا الذهنية ، لتكون عيد يحتفل به الشعب المصرى يوم 15 أغسطس من كل عام.

قطارات محملة بالحاويات.. ميناء أكتوبر يحدث طفرة في تسهيل حركة الواردات والصادرات|صور

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر الماضي وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو الماضي.