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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير السياحة والآثار تتابع تطوير التجلي الأعظم في سانت كاترين

غادة شلبي
غادة شلبي

توجهت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة  بناء على تكليفات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للوقوف على آخر مستجدات مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة السلام والتي شملت أعمال التطوير الكاملة التي قامت بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تضمنت إنشاء عدد من المنشآت الفندقية منها النزل البيئية والفنادق الجبلية بمختلف الدرجات السياحية بإجمالي طاقة فندقية جديدة تبلغ حوالى 514 غرفة إلى جانب المراكز الاستشفائية.

 

وأكدت نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إبراز الهوية الفريدة لمنطقة سانت كاترين التي احتضنت الأديان السماوية الثلاثة، إلى جانب الأماكن الروحانية الفريدة الأخرى مثل وادي الراحة وجبل موسى وجبل كاترين، وهو ما يقدم تجربة سياحية روحانية فريدة للسائح.

 

وأوضحت أن الوزارة تعتزم الترويج لهذا المشروع عن طريق إعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية للمدينة لتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاثرية والبيئية والروحانية وإبراز ما تقدمه من أماكن روحانية وسياحية فريدة إلى جانب الأنشطة السياحية المتعددة التي يمكن للسائح القيام بها بما يساهم في جذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف دول  العالم من المهتمين بالسياحة الروحانية والسياحة الاستشفائية.

 

كما أشادت نائب الوزير بالجهود المبذولة لتطوير المنطقة وأعربت عن شكرها لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن. 

 

وخلال الزيارة قام المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء بعرض المخطط العام لمشروع التطوير ومدى اندماجه مع طبيعة المنطقة بما يكفل عدم التأثير على الطابع المميز لها، كما تم استعراض التجربة السياحية المخطط لها بالمنطقة بما تتضمنه من أنشطة  متنوعة والمسارات المزمع الانتهاء منها بما يحقق تجربة سياحية متميزة. 

 

وقد رافق نائب الوزير خلال الزيارة المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء طارق عبيد رئيس مدينة سانت كاترين، واللواء طلعت العناني المشرف العام على مدينة سانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ حسين محمد مدير مكتب الوزارة في شرم الشيخ والمشرف العام على مكاتب الوزارة بجنوب سيناء، وممثلين من الشركات المنفذة للمشروع.

أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التجلى الأعظم السياحة الاستشفائية السياحة والاثار المنشآت الفندقية تطوير موقع التجلى الأعظم

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