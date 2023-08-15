أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء تحويلات مرورية؛ لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بنفق باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة.

وأوضحت أنه سيتم استكمال غلق النفق، مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من كوبري التسعين، ليواصل السير بمحور التسعين الجنوبي، فالدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام مُجمع البنوك، فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي؛ وذلك لمدة ليلتين اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء، بداية من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيينها الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.