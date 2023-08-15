خلال أسبوع.. جهود مكثفة لمديريات الزراعة والطب البيطري لدعم المربين وضبط الأسواق

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٦ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ أغسطس الجاري.

وخلال هذا الاسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 10 أطنان و671 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم الانتهاء من تحصين 29 ألفا و692 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتنفيذ قوافل علاجية مجانية إرشادية، لدعم المربين، فضلا عن عقد ندوات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية.

واختتمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، الدورة التدريبية الخاصة بمطبقى المبيدات وذلك بقاعة التدريب الخاصة بالمديرية حيث تم تسليم الطلاب المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبى وذلك فى اطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة ومعهد بحوث وقاية النباتات.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة زراعية بالإدارة الزراعية بشبين الكوم استهدفت المهندسيين الزراعيين والرائدات الريفيات تحت عنوان الحصاد والتخزين وعمل السيلاج، كما واصلت حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية حيث تم ازالة عدد (20) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية، أسفرت عن ضبط (٣٧٨ عبوة ) لـ (٢٢ صنف ) دواء بيطري مخالف (مجهول المصدر - منتهى الصلاحية ).



فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية اجتماع مع مسئولي الانتاج الحيواني، للتشديد على سرعة الإنتهاء من جميع الإجراءات التي ترتبط بإجراءات إصدار التراخيص أو التجديد، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة السويس ندوة حول تحديث الري واستخدام نظم الرى الحديث وتكوين وتفعيل دور روابط الرى للحفاظ على المياه وتقليل المياه المستخدمة فى الرى و زيادة المحصول، وتم عمل زيارة حقلية لأراضى مطبقة الرى الحديث بقرية شندوره.

بينما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح حملات تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع ادارة السياحة بالمحافظة، حيث تم ضبط 25 كجم دواجن وحمام وكلاوى غير صالحة للاستهلاك الادمى، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد إجتماع مع مديرى الادارات لمناقشة الدورة الزراعية للمحاصيل الشتوية، ووضع ضوابط انتظام و سير العمل بالمديرية خلال الفترة المقبلة، كما تم عقد مدرسة حقلية داخل أحد الحقول الإرشادية حول محصول الذرة الشامية، كما تم متابعة أعمال المكافحة الدورية، وتوزيع الأسمدة، والزراعات الصيفية: القطن والأرز والذرة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية وعلى رأسها: الذرة والارز، والقطن، كما عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء اجتماع مع العاملين، للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، كما تم استقبال فريق عمل مركز بحوث الصحراء لدراسه التحديات، التى تواجه التنمية الزراعية بوادى الطور، مع استمرار إطلاق القوافل الزراعية التنموية للمزارعين، حيث تم المرور على زراعات النخيل والمانجو، والليمون والزيتون والصوب الزراعية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على حقول عباد الشمس، والذرة للاطمئنان على حالة المحاصيل، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة