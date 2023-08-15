انخفاض أسعار البيض والدواجن.. بشرى سارة للمواطنين حول السجائر.. ومفاجأة بشأن الطقس.. الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية | توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تدعيم أسس الاستقرار في المنطقة.. تفاصيل القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار العلمين الدولي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين.

ضخ كميات كبيرة| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر .. فيديو

زف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، شرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر.

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، : "الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة".



انخفاض أسعار البيض والدواجن.. والغرف التجارية: كيلو الفراخ بـ 68 جنيها.. فيديو

تحدث الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الدواجن والبيض.

وقال الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية،: "سعر الفراخ في المزرعة بـ 60 جنيها، ومن المفترض ألا تبيع أكثر من 68 جنيها في الأسواق".



انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار سريع لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا على مستوى العالم، ويحمل اسم "EG.5"، وصنفت المتحور الجديد على أنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام.



بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ غدا.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم،: "المرحلة الثانية هذا العام تعتبر أكبر مرحلة في تاريخ مكتب التنسيق حيث يصل عددها 350 ألف طالب وطالبة".



سفير فلسطين بالقاهرة: لن يكون هناك أمن واستقرار بالمنطقة إلا بإقامة دولتنا المستقلة

توجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، بأسم الدولة الفلسطينية بالشكر والإمتنان إلى القيادة المصرية على استضافة القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، ولدورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير.



التمثيل التجاري: الاستثمارات البريطانية في مصر تتجاوز الـ 21 مليار دولار

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هناك عوامل تساعد على جذب الاستثمار إلى مصر، مشيرا إلى أن دول العالم ترى أن موارد الطاقة متوفرة في مصر، كما أن السوق المصري واعد للاستثمار.

انتهاء الأزمة| مفاجأة بشأن أسعار السجائر والأرصاد تزف بشرى سارة عن الطقس

لا شك أن ارتفاع الأسعار ولاسيما ارتفاع أسعار السجائر، واحد من المشاكل التي واجهت قطاعا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية، فضلا عن أحوال الطقس المختلفة بشكل ما من حين إلى آخر، خاصة بعد موجة الطقس الحارة التي ضربت مصر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية واحد من أهم ما يتابعه المواطن المصري بصورة دورية من أجل التعرف على كل ما هو جديد في حالة الطقس.

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق وبشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

تعد بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يهتم به القارئ المصري في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها مصر في الأشهر الأخيرة، ما بين موجات شديدة الحرارة وغير مسبوقة على مصر، وسط ترقب من الجميع حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

التعليم العالي: بشرى للحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن من حصل على الثانوية العامة العام الماضي يستطيع التقديم للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.

وأضاف “عبدالغفار”، أنه تم إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.