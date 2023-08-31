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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بيضربوا برشام| مصير مطربة “تيجي نتجوز بالسر” بعد ألفاظها الخارجة.. ماذا حدث في الساحل الشمالي؟

اللبنانية سارة زكريا
اللبنانية سارة زكريا

لفظ خارج في حفلها بالساحل الشمالي.. تسببت المطربة اللبنانية سارة زكريا صاحبة أغنية "تيجي نتجوز بالسر"، بغضب كبير من الجمهور عليها بسبب تلفظها لفظ خارج في حفلها الأخير بالساحل الشمالي في مصر.

بيضربوا برشام

وأثناء وقوف سارة زكريا علي خشبة المسرح، في حفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وجهت لفظ خارج للجمهور المتواجد في حفلها، قائلة: "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

لينتشر مقطع الفيديو الخاص بسارة زكريا واللفظ الخارج في الحفل، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتسبب في غضب كبير من قبل الجماهير تجاه المطربة اللبنانية سارة زكريا.

إيقاف صاحبة أغنية "تيجي نتجوز بالسر"

 أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن إيقاف تصاريح العمل الخاصة بالمطربة اللبنانية سارة زكريا، واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

كما أعلن نقيب المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 3 سبتمبر وتغريمهما خمسين ألف جنيه، مع استدعاء المطرب رضا البحراوي للتحقيق، داخل نقابة المهن الموسيقية. 

موعد تحقيق الموسيقيين مع سارة زكريا

وكشفت مصادر من نقابة المهن الموسيقية، عن موعد التحقيق مع المطربة اللبنانية سارة زكريا، عقب حفلها بالساحل الشمالي وتلفظها بلفظ خارج تجاه الجماهير المصرية الموجودة بحفلها.

وأشار المصدر إلى أنه سوف يبدأ التحقيق مع اللبنانية سارة زكريا يوم الأحد القادم، وينتظر الجميع القرارات عقب الانتهاء من التحقيقات.

موقف سارة زكريا من إيقافها بمصر

وتجاهلت المطربة اللبنانية سارة زكريا، أزمة حفلها بمصر وإيقافها واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر نقابة المهن الموسيقية، وذلك من قبل مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية.

وظهرت سارة زكريا في حفل غنائي، أحيته ليلة الثلاثاء 29 أغسطس، في أحد مطاعم العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار إيقافها وإحالتها للتحقيق، ولم تقم سارة زكريا، بالتعليق على أزمة حفلها في مصر، واكتفت بالغناء والرقص في الحفل. 

عمر كمال وسارة زكريا

وفي سياق آخر، طرح المطرب عمر كمال، أغنيته الجديدة “يابيبي” التي يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر.

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

المطربة اللبنانية سارة زكريا اللبنانية سارة زكريا سارة زكريا أغنية تيجي نتجوز بالسر تيجي نتجوز بالسر حسن شاكوش نقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

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